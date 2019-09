Mittlerweile beschäftigt die Api Computerhandels GmbH an den verschiedenen nationalen und internationalen Standorte rund 600 Mitarbeier, Ein Großteil von ihnen wurde im eigenen Betrieb rekrutiert.

In der Unternehmenszentrale in Baesweiler bei Aachen bildet Api in unterschiedlichen Fachrichtungen aus, zum Beispiel auch im Vertrieb, im Einkauf und in der Logistik. 2019 haben bei dem Distributor 13 Azubis ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sie wurden auch alle von api übernommen. Drei weitere Azubis haben nach der erfolgreich bestandenen Prüfung das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Lesetipp: Bootcamp für Lehrlinge bei Systemhäusern

Bereits seit dem 1. August 2019 sind 14 neue Auszubildende bei Api an Bord: Im Bereich Groß- und Außenhandel sind es neun; einer wählte die Ausbildung zum Fachinformatiker, zwei weitere wollen als Kaufleute für IT-Systeme ihre Ausbildung abschließen und ein Azubi plant, Fachkraft für Lagerlogistik zu werden. "Alle haben inzwischen schon viele interessante Einblicke ins Berufsleben bekommen und sind sehr motiviert", berichtet Api-Personalreferentin Elke Lenders.

Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Rund 100 Azubis von Fujitsu-Partnern kamen jeweils zu jedem der insgesamt drei Fujitsu Channel-Azubi-Tagen 2017 nach Augsburg. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Nicole Krebs, Senior Business Development Manager Channel Deutschland bei Fujitsu, erklärt die Quizregeln. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Beim anspruchsvollen Vortrag von Thorsten Höhnke, dem Chefstrategen in Sachen Cyber Security bei Fujitsu Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Die vier Quiz-Kandidaten, ganz rechts: Der Schiedsrichter Luca Moormann, Business Developer bei Fujitsu. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

ChannelPartner-Chefredakteur Dr. Ronald Wiltscheck stellte in seinem Vortrag die Digitalisierungstrends in der Channel-Presse vor. Fujitsu Channel-Azubi-Tag 2017

Paul Flemming, Leiter Vertriebscenter Südost und Katrin Praßler, Regional Sales Manager (beide Fujitsu) verabschieden die Azubis der Channelpartner von Fujitsu.

Sie schlägt eine Bresche für Api als Arbeitgeber: "Mit einer guten Ausbildung werden entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt. Da man viel Zeit bei der Arbeit verbringt, ist es wichtig, eine Grundlage zu schaffen, die langfristige Perspektiven bieten kann. Wir möchten unseren Azubis neben dem nötigen Know-how auch das Gefühl geben, als Teil des Ganzen sofort zum Team zu gehören und einen Beitrag zum Erfolg aller zu leisten. Deshalb stehen wir von Anfang an jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Wir wünschen allen neuen Azubis viel Spaß und natürlich letztendlich einen erfolgreichen Abschluss".

Lesetipp: Welcher Distributor bildet am besten aus?