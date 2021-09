Mit 18 Berufseinsteigern in Dornach und 12 am Logistikstandort in Straubing sorgt Ingram Micro für Nachwuchskräfte im Channel. Die Auszubildenden und dualen Studierenden lernen nun im Rahmen einer Einführungswoche gemeinsam ihren neuen Arbeitsplatz und sich untereinander kennen.

Diese Einführungswoche planen und führen Auszubildende und duale Studierende durch, die bereits länger im Unternehmen sind und aus eigener Erfahrung die Bedürfnisse der neuen "Young Professionals" kennen. Projekte wie dieses zu übernehmen, gehört zum Ausbildungskonzept, das Eigenverantwortung fördern soll.

Den Neulingen werden zudem bereits erfahrene Azubis und Studenten als Paten zur Seite gestellt, an die sie sich jederzeit vertrauensvoll wenden können. "Wir freuen uns, dass dieses Jahr 30 junge Menschen ihre Karriere bei Ingram Micro beginnen, besonders vor dem Hintergrund des anhaltenden Fachkräftemangels", erklärt Alexander Maier, Senior Vice President und Chief Country Executive Ingram Micro Deutschland und Österreich. Es gehöre zur Strategie, die Talente selbst auszubilden. Deshalb fördert Ingram Micro die Auszubildenden und Studierenden kontinuierlich und ermuntern sie, sich aktiv einzubringen. "Mit ihren Ideen bereichern sie Ingram Micro und leisten einen wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg", lobt Maier die Nachwuchskräfte.

Great Place to Work

Das Great Place to Work Institut und die ChannelPartner-Schwesterpublikation Computerwoche haben Ingram Micro als einen der besten ITK-Arbeitgeber ausgezeichnet. So hat der Boadliner für sein Engagement bei der Gestaltung der betrieblichen Berufsausbildung die "Great Start!"-Zertifizierung erhalten.

Ingram Micro bietet Ausbildungen und duale Studienplätze in den Bereichen IT, Wirtschaft & Logistik und Marketing an. In Dornach starten zwölf neue Studierende die sich auf die Fächer Marketing & Digitale Medien, International Management, BWL & Wirtschaftspsychologie sowie Management & Digitalisierung verteilen. Unter den sechs Auszubildenden sind drei zukünftige Marketingkauffrauen, ein Kaufmann für Groß- und Außenhandel sowie zwei Fachinformatiker Systemintegration. Die zwölf Auszubildenden in Straubing haben die Ausbildungsrichtungen Lagerlogistik, Mechatronik, Spedition- & Logistikdienstleistung, Büromanagement und IT-Systemintegration gewählt.

