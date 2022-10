Starface konnte zu seinem diesjährigen Kongress im Europapark Rust über 500 Gäste begrüßen. Unter dem Motto "VoIP Your World" ging es um die aktuellen UCC-Trends sowie die Roadmap, mit der Starface, Teamfon und Estos ihnen in den kommenden Monaten Rechnung tragen.

CEO Florian Buzin gab zum Beispiel tiefere Einblicke in die Oberfläche, den Funktionsumfang und die Roadmap zur Einführung der vollständig neu entwickelten Starface UCC-Plattformen im Frühjahr 2023 - im Rahmen des Major Releases Starface 8, das dann auch mit neuer App kommt

Auch von einer guten Entwicklung bei Starface Cloud konnte Buzin berichten. Cloud-basierte Lösungen machen inzwischen mehr als 50 Prozent des Neugeschäfts aus - Tendenz steigend. Der Anbieter wertet dies als guten Indikator dafür, dass die Fachhandelspartner ihr Geschäft erfolgreich auf abobasierte Bezahlmodelle umstellen. Er selbst arbeitet weiter am Ausbau des Cloud-Portfolios, das zum Beispiel bald um Multi-Tenant-fähige Cloud-Lösungen erweitert werden soll.

Mit den Übernahmen der UCC-Anbieter Estos und Teamfon hatte Starface 2021 die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Jetzt gilt es, dafür zu sorgen, dass die drei als Schwestergesellschaften geführten Unternehmen sinnvoll zusammenarbeiten. Auf dem Partnerkongress stellten sie die ersten gemeinsamen Projekte vor. Dazu gehört etwa die Integration von Estos ProCall mit den UCC-Plattformen von Starface.

Um Kunden künftig den gesamten UCC-Stack vom SIP-Trunk bis zum UCC-Client bieten zu können und so volle Kontrolle über die Service-Qualität zu haben, hat Starface sein Portfolio schrittweise um eine Reihe an Services erweitert. Dazu gehören das vor einem Jahr eingeführte Starface DSL und der SIP-Trunk Starface Connect. Diese Angebote nehmen die Kunden gut an. Das zeigt sich etwa daran, dass Starface Connect 2022 im zweiten Jahr in Folge der auf Starface-Plattformen am häufigsten implementierte SIP-Trunk war.

Um trotz Wachstum ein weiterhin gutes Support-Angebot bieten zu können, wurde das dafür zuständige Team 2021 deutlich erweitert und die Website um ein umfangreiches Service-Portal erweitert. Auch auf dem Kongress stand der Starface-Support den anwesenden Partnern mit täglich zehn Mitarbeitern für die Beantwortung von Fragen und die Bearbeitung von Tickets zur Verfügung.

Einer der bestbesuchten Vorträge der Veranstaltung beschäftigte sich mit der Microsoft-Teams-Integration von Starface. Dabei gab Produktmanager Tim Bürkle neben Tipps zur Implementierung auch einen Ausblick auf die im vierten Quartal geplante neue Version des Integrationsmoduls. Sie bringt dann einen eigenen Session Border Controller mit.

Das Rahmenprogramm bot Teilnehmern bei zahlreichen Workshop-Sessions der Starface-Technologiepartner die Gelegenheit, sich einen Überblick über UCC-Trends und Branchenlösungen zu verschaffen. Im Rahmen einer Ausstellung informierten unter anderem Gigaset, Jabra, Securepoint, Snom und Yealink sowie rund 20 weitere Unternehmen über ihre aktuellen Lösungen.

"Trotz der nach wie vor unsicheren Zeiten hat unser Partnerkongress auch diesmal die respektable Marke von 500 Besuchern geknackt - und damit unsere optimistischsten Erwartungen übertroffen", freut sich Yardena Hemmann, Marketingleiterin von Starface. Die Angereisten wurden am Abend des ersten Veranstaltungstages auch mit einer Kongress-Party unter dem Motto "Viva Las Vegas" für einen anstrengenden Tag belohnt. Bei Showeinlagen, an Casino-Tischen und dem Street-Food-Bufetts sowie einem Longdrink konnten sie den Tag ausklingen lassen.

