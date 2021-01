Das Augsburg Beratungsunternehmen Ausecus hat mit Sascha Jäger (46) einen weiteren Geschäftsführer und Gesellschafter bekommen. Seit 1. Januar 2021 leitet neben Kent Andersson auch Sascha Jäger die Geschicke des auf ISMS (Informationssicherheits-Managementsystem) und IT-Sicherheit für Kritische Infrastrukturen (KRITIS) spezialisierten Unternehmens, das langjähriger IT-Sicherheitspartner von über 200 Betreibern Kritischer Infrastrukturen ist.

"Mit seinen über 25 Jahren Erfahrung in verschiedenen Funktionen bei Integralis/NTT und Fujitsu ist Sascha Jäger die perfekte Ergänzung für unsere Geschäftsentwicklung in dem sich schnell entwickelnden Markt von IT-Security für Leittechnik", lobt Kent Andersson, der bisherige Ausecus-Geschäftsführer. "Er hat bei Integralis/NTT Vertrieb und Management vom Startup bis zur Konzerndimension erlernt und bei Fujitsu ein Security Operations Center (SOC) aufgebaut und geleitet. Seine Expertise, seine Erfahrung und sein Netzwerk sind ideale Investitionen für unsere Zukunft", so Andersson weiter.

Jäger war von 1996 bis 2013 in Managementpositionen beim IT-Security Spezialisten Integralis/NTT in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich tätig und dort zuletzt Geschäftsführer. Von 2013 bis Ende 2020 hatte er Führungsaufgaben bei Fujitsu inne. Zuletzt leitete er bei dem japanischen Konzern den Cybersecurity-Bereich für Zentraleuropa.

"Meine Aufgabe wird sein, den Angriffserkennungsservice KRITIS Defender für Leit- und Fernwirktechnik und weitere OT-Security Services für KRITIS Betreiber aufzubauen", erklärt Jäger zu seiner neuen Stelle. "Dabei setzen wir auf Open Source, agile Entwicklungsmethoden wie DevOps und IT-Security made in Germany, um dauerhaft eine effiziente, kostengünstige und sichere technische Entwicklung zu gewährleisten."