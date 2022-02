Seit dem 31. Januar 2022 sind Client- und Server-Lösungen sowie Displays und Peripheriegeräte von Dell Technologies im Online-Shop der Also Deutschland GmbH erhältlich. Damit vergrößert sich für die Reseller die Auswahl innovativer Produkten für IT-Ausstattung und digitale Workplaces ihrer Kunden.

Zu den neuen Dell-Produkten gehören Monitore und Monitorzubehör vom Einstiegsmodell über 4K-, QHD- und Ultra-High-Definition-Monitore (UHD) bis hin zu speziellen Monitoren und Großformatdisplays für Videokonferenzen und Whiteboard-Technologie. Bei den Notebooks und Desktop-PCs ergänzen die Serien Latitude, Vostro, Inspiron, XPS und die Rugged Laptops für den Outdoor-Einsatz das Angebot. Precision Mobile, Precision Tower und Rack Workstations sowie Enterprise-Server-Lösungen wie PowerEdge-Server runden das Portfolio nach oben ab.

Aktionen zu Verkaufsbeginn

"Die Kooperation mit Dell Technologies ermöglicht es uns, einige unserer wichtigsten Produktkategorien noch attraktiver und relevanter für unsere Kunden zu gestalten", sagt Andreas Ruhland, Sprecher der Also Deutschland Geschäftsführung. "Unser Ziel ist es, unsere Partner bei der Entwicklung starker Lösungen zu unterstützen, von denen Unternehmen und Endanwender gleichermaßen profitieren. Mit der Integration von Dell Technologies in das Also-Ökosystem sehen wir einen starken Mehrwert in unserem Angebot für unsere Partner und deren Kunden."

Für den erfolgreichen Start unterstützt Also mit Marketing- und Verkaufsaktionen die neu bestellbaren Produkte. Für Partner, die Produkte von Dell Technologies in komplexeren Projekten einsetzen wollen, steht das Dell Technologies Team zur Verfügung, welches unter diesem Link per E-Mail erreichbar ist.