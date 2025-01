Nachdem im Münchner Varieté-Theater GOP kurz nach 22:00 Uhr der Vorhang gefallen ist, weiß der deutsche Channel nun, wer hierzulande zu den besten Herstellern und Distributoren gehört.

An Distributoren und Herstellern herrscht kein Mangel im deutschen Channel. Die Bandbreite des Produkt-, Lösungs- und Dienstleistungsangebot ist groß und die Qualität der Partnerbetreuung variiert stark. Da fällt es mitunter schwer, den Überblick zu behalten. Mit den Channel Excellence Awards helfen wir bei der Einordnung und der Suche nach den passenden Business-Partnern, wie wir das schon seit drei Jahrzehnten tun - denn ChannelPartner wird in diesem Jahr tatsächlich schon 30 Jahre alt!

In einer der größten europäischen Erhebungen zu der Zufriedenheit der Partner mit ihren Herstellern und Distributoren haben wir wieder in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Context fast 2.300 Reseller, IT-Dienstleister, Fachhändler, Systemhäuser und MSPs befragt. Diese haben Hersteller und Distributoren in insgesamt 19 Kategorien bewertet.

Context stellt auch als unabhängiges Marktforschungsunternehmen sicher, dass die Ergebnisse objektiv, unmanipuliert und nach anerkannten Methoden erhoben sind. Einen Channel Excellence Award kann man nicht kaufen. Er wird verliehen, und das auch nur für ein Jahr, denn nach der Vergabe ist auch schon wieder vor der Befragung für das nächste Jahr.

So sind die Channel Excellence Awards nicht nur ein bunter Tupfer im Veranstaltungskalender und ein Grund zum Feiern, sondern auch eine wichtige Standortbestimmung zum Jahresbeginn.

Mindesten 50 Bewertungen notwendig

Die Befragten gaben für die Distributoren ihre Bewertungen in den Kriterien Warenverfügbarkeit/Logistik, Preispolitik, Partnerbetreuung und Einfachheit der Geschäftsabwicklung ab. Die Hersteller wurden nach den Kriterien Produktperformance, Leads, Sales Service, Marketing-Maßnahmen sowie Schulungen und Zertifizierungen bewertet.

Um ins Ranking zu kommen, mussten die Preisträger mindesten 50 Bewertungen erhalten. Zudem mussten sie eine qualitative Mindestbewertung erreichen. Bewertet die Mehrheit der befragten Reseller einen Hersteller oder Distributor mit "schlecht" oder "sehr schlecht", schafft er den Sprung ins Ranking auch dann nicht, wenn er die Mindestfallzahl von 50 Bewertungen bekommen hat.

Der Sieger in jeder Kategorie konnte auf der Gala den Channel Excellence Award entgegen nehmen. Wer den Sprung ins Ranking auf den folgenden Plätzen geschafft hat, erhielt die Auszeichnung "Preferred Vendor" bzw. "Preferred Distributor".

Auf den folgenden Seiten findet Ihr alle vom Channel ausgezeichnete Distributoren und Hersteller sowie die Preisträger der Channel Excellence Awards 2024.