Welche Rolle spielen Verkäufe und Übernahmen, um als Systemhaus künftig am Markt relevant zu bleiben? Neben technologischen Themen wie Hybrid Cloud und Security und der nachhaltigen Veränderung in den Geschäftsmodellen zu möglichst wiederkehrenden Umsätzen, werden fast wöchentlich Übernahmen und Unternehmensverkäufe bekannt.

Ist es jetzt an der Zeit, (s)ein IT-Systemhaus zu verkaufen? Oder ist das sogar notwendig, um zukünftig relevant zu bleiben?

Diesen Fragen ging Oliver Wegner, Gründer und CEO der evolutionplan AG, beim Systemhauskongress CHANCEN 2021 auf den Grund. Seine Keynote haben wir hier für Sie aufgezeichnet.