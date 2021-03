Schöner Erfolg für Euronics: Unter rund 2.000 bewerteten Blogs, wird der Trendblog der Verbundgruppe auf dem zweiten Platz gelistet. Das Ranking erfolgt mittels eines Blogger-Relevanzindex' der Kommunikationsberatung Faktenkontor aus Hamburg. Vor allem Themenvielfalt, Relevanz und Aktualität habe dabei Jury und Leser überzeugt. "Der Euronics Trendblog beweist erneut, dass Marken mit eigenen Blogs punkten können", erklärt die Verbundgruppe dazu in einer Mitteilung.

Dass der Euronics Trendblog seit Ende 2010 ein elementarer Baustein im Kommunikations-Mix der Unternehmensstrategie ist, verdeutlichen die Zahlen: 2020 wurden auf dem Blog insgesamt 380 Beiträge veröffentlicht, die 5 Millionen Besucher auf die Homepage lockten. Das aktuelle Themenspektrum reicht von Hintergrundberichten, Servicebeiträgen, Produkttests bis hin zu einem eigenen Podcast. Der "Trendcast" bedient seit Ende 2020 die gestiegene Nachfrage nach on-demand Audio-Content. Dominic Mai, Projektleiter des Euronics Trendblogs, ist vor allem die Authentizität wichtig: "Mit dem Trendblog haben wir einen Ort geschaffen, der Konsumenten Service, Orientierung, Inspiration und Information bietet und das mit den neuesten Trends und Produkten aus unserer Branche kombiniert. Dass uns das gelungen ist, beweist die aktuelle Auszeichnung, über die wir uns sehr freuen."

Medien- und Marken-Blogs sind am wichtigsten

Basis des Top-100-Blogrankings ist der Blogger-Relevanzindex. Hierfür werden rund 2.000 Blogs in fünf Disziplinen bewertet: Sichtbarkeit im Internet, Anzahl der Verlinkungen, Social-Media-Aktivitäten, Aktivität und die Interaktion mit der Community.

Noch vor Euronics konnten sich die Blogs der Tageszeitung "Die Welt" als relevanteste Blogs in Deutschland, platzieren. Gefolgt wird der Euronics Trendblog auf dem dritten Platz von dem Mercedes-Benz Passion Blog. Unter den 100 wichtigsten Blogs in Deutschland nehmen Medien-Blogs den meisten Raum ein; sie besetzen fast ein Drittel der Plätze. Ein weiterer, großer Schwerpunkt sind Blogs von Marken, die über diese Plattform mit ihren Zielgruppen kommunizieren. Der drittgrößte Themenblock sind die IT-Blogs, die traditionell im Internet auf hohes Interesse stoßen, so die Analyse der Kommunikationsberatung Faktenkontor.