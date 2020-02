Xplace ist Top Supplier Retail 2020 in der Kategorie Best Customer Experience. Das EHI Retail Institute und das Fachmagazin Lebensmittel Zeitung prämierten den Göttinger Systemintegrator als Technologiepartner des Retail Technology Award-Gewinners Miele. Die Jury zeichnete die beiden Preisträger für das innovative Storekonzept der Miele Experience Center und dessen Umsetzung aus: xplace habe sich um eine herausragende Lösung mit außerordentlichem strategischem Nutzen für den Partner verdient gemacht.

"Wir freuen uns sehr über die Würdigung als Top Supplier Retail und natürlich ebenso über Mieles Auszeichnung mit dem Retail Technology Award; dazu gratulieren wir herzlich", erklärt Marco Wassermann. Der Xplace-CEO nahm die Urkunde auf der Handelsmesse EuroShop in Düsseldorf aus den Händen von Caroline Martens und Ulrich Spaan vom EHI Retail Institute entgegen. "Der Award unterstreicht: Mit einem schlüssigen Konzept und einer integrierten Digital-Signage-Komplettlösung kann der POS immer begeistern und selbst auf begrenzter Fläche all das einlösen, was er verspricht - Erlebnis, Beratung und Emotion." Xplace hat weltweit bereits mehr als 110 Stores für Miele ausgestattet, zuletzt in Amsterdam und Brüssel.

Hochwertiges Marken- und Produkterlebnis

Das Konzept der Experience beziehungsweise Small Experience Center von Miele sieht vor, Kunden in Highstreet-Lage ein hochwertiges Marken- und Produkterlebnis zu ermöglichen. Dass dort häufig weniger Raum für flächenintensive Produkte wie Haushaltsgeräte verfügbar ist, wird in den Miele-Stores durch anspruchsvolle Signage-Applikationen mehr als wettgemacht. So erlauben Displays und interaktive Systeme, das gesamte Produktspektrum in Originalgröße zu erleben und sich etwa Kochflächen individuell zu konfigurieren. Die stets aktuellen Artikel- und Sortimentsdaten erhalten die Systeme dabei direkt aus der Miele-Produktdatenbank. Blickfänge wie die virtuelle Waschmaschine, die Einblick in ihr Inneres erlaubt, sollen in Erinnerung bleiben. Komplexe Licht- und Toninstallationen runden die Customer Experience am digitalen POS ab.

"Über das eindrucksvolle Markenerlebnis für die Kunden hinaus bietet eine solche Store-Infrastruktur dem Händler auch weitere erhebliche Vorteile", erklärt Xplace-Chef Wassermann. "Sie legt den Grundstein für den Smart Store. Interaktionsdaten und Kundenverhalten lassen sich erfassen und erlauben wertvolle Rückschlüsse für die Sortimentsgestaltung oder das Shop-Layout. Die Analyseergebnisse wiederum sind die Basis für das automatische Ausspielen relevanten Contents am POS, der für einen spürbaren Umsatz-Uplift sorgen kann". Dieses Ziel will Xplace auch mit seiner neuen Datenplattform Biscuit unterstützen.