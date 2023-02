Über 500 Teilnehmer haben sich das Online-Event registriert. Sie durften den Ausführungen von Frank Theisen, dem Geschäftsführer Technologie bei IBM DACH, und dem Vice President IBM Partner Ecosystem DACH Marco Braun lauschen. Beide betonten die Bedeutung der Channel-Partner für IBM:

"Wir möchten die Zusammenarbeit mit all unseren Channel-Partnern vertiefen. Dafür bieten wir ihnen mehr Transparenz und mehr Fokus. Egal ob am neuen Campus in Ehningen oder in zentrumsnahen Locations in München, Wien und Zürich", sagte Theisen.

"Gemeinsam haben wir 2022 herausragende Ergebnisse erzielt, mit einem starken Wachstum im gesamten DACH-Raum und über alle Lösungsbereiche hinweg. Egal ob Reseller oder Systemintegrator - jeder hat seinen Anteil dazu beigetragen", bedankte sich Braun bei seinen Partnern. Danach ging er nochmal auf die Feinheiten des Anfang 2023 verabschiedeten neuen Partnerprogramms ein.

Die erfolgreichsten Partner, 21 an der Zahl, hat IBM wie jedes Jahr mit Awards bedacht:



Accenture wurde als strategischer Partner im Bereich Hybrid Cloud gewürdigt, Cancom für die herausragenden Skills im Security- und Storage-Umfeld. SVA ist Deutschlands und Europas größter Partner Partner, in der Schweiz kommt Bechtle diese Ehre zu und in Österreich Axians ICT. Die "fleißigsten" IBM-Partner konnten 2022 das Neulizenz-Geschäft um mehr als das Zehnfache steigern, und die Profi AG konnte gleich zwei Preise von IBM in Empfang nehmen.

Das sind alle Träger der IBM-Partner-Awards 2023:

Kategorie: Region: IBM-Partner: Data DACH ISR Information Products Customer Care DACH Materna Business Automation DACH Timetoact Group AI Ops DACH Codecentric Zero Trust DACH IS4IT Kritis Data Resilience DACH Cancom Sustainability-Software DACH Softacus Top New Partner DACH, Comparus Neukunden-Excellenz DACH Logicalis Globaler Systemintegrator des Jahres DACH Accenture Social-Media-Engagemen DACH Profi Engineering Systems Top-Partner Education & Skills DACH TD Synnex Ecosystem Builder DACH Ingram Micro Top Partner des Jahres Deutschland SVA System Vertrieb Alexander Power Systems-Partner des Jahres Deutschland Profi Engineering Systems Storage-Partner des Jahres Deutschland Serverhero Top-Partner des Jahres Schweiz Bechtle Top Partner des Jahres, Infrastruktur Schweiz UMB Top Partner, Innovation Schweiz Phoenix Systems Software-Partner des Jahres Österreich BI Concepts IT Consulting Technologie Partner des Jahres Österreich IT-Power Services

Ausblick 2023: Gemeinsam erfolgreicher werden

Das Jahr 2023 steht für IBM unter dem Motto "Gemeinsam erfolgreicher". Hierzu hat der Anbieter auf den anwesenden Partnern erklärt, wie er sich die künftige Zusammenarbeit vorstellt. Neue zusätzliche Incentive-Maßnahmen sind dafür geplant sowie ein verbessertes global verfügbares Partnerportal.

Stellvertretend für die Technologie-Trends 2023 haben sich die Teilnehmer des Channel-Kickoffs im Anschluss mit dem Thema "Künstliche Intelligenz" (KI) befasst. Denn viele Kunden, auch im Mittelstand, befassen sich laut aktuellen Studien bereits aktiv mit "lernenden" Systemen. Eines der am häufigsten genannten Hindernisse für die Einführung und Integration von KI ist der Mangel an Fachkräften und Knowhow. Sogenannte "Embeddable Artificial Intelligence" soll hierfür einen Ausweg liefern. Hierbei werden KI-Technologien in bestehende Software eingebaut. Von dem sich daraus ergebenden Wachstumspotenzial sollen laut IBM auch Partner profitieren.



