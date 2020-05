Anthony O’Mara ist neuer VP Global Sales bei Avast Business. In seiner neuen Aufgabe soll er den Softwarehersteller als weltweit führenden Anbieter im Business-Sektor manifestieren. O’Mara berichtet direkt an Vita Santrucek, General Manager von Avast Business, und leitet sein globales Sales-Team vom Büro in London aus.

Der erfahrene Stratege und Finanzexperte ist seit rund 20 Jahren im europäischen Virenschutz-Business tätig und startete einst als Finanzexperte bei Sun in die IT-Branche. Vor seinem Wechsel zu Avast war O’Mara fünf Jahre bei Malwarebytes als VP EMEA. Zuvor war er 14 Jahre in verschiedenen internationalen Positionen bei Trend Micro tätig.

„Wir freuen uns, Anthony O’Mara in der Avast-Familie willkommen zu heißen”, kommentiert Vita Santrucek den Neuzugang. „Seine Kenntnisse der Branche und seine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und Partnern werden eine große Bereicherung für unser weiteres Wachstum und die Stärkung der Geschäftskunden von Avast sein.“

Globale Business-Kunden im Fokus

„Seit langem bewundere ich Avast als führendes Unternehmen im Bereich Endkunden- und Unternehmenssicherheit“, erklärt Anthony O’Mara, VP Global Sales bei Avast Business. „Die Gelegenheit, das Standbein im Bereich der Geschäftskunden weiter auszubauen, ist signifikant. Durch betriebliche Veränderungen, die kleine und mittelständische Unternehmen in den letzten Jahren vorgenommen haben, sind sie den schnell wechselnden Bedrohungen stärker ausgesetzt als früher.“

„Ich freue mich darauf, das Unternehmensgeschäft von Avast voranzubringen, indem wir die Beziehungen zu unseren Vertriebspartnern vertiefen und erweitern und unsere Kunden gegen aktuelle und künftige Bedrohungen zuverlässig schützen”, sagt O’Mara abschließend.