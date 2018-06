Der Sicherheitsanbieter Avast will Kunden dazu gewinnen, die bislang noch andere AV-Lösungen (Antivirus) nutzen. So bietet das Unternehmen seinen Partnern derzeit einen Rabatt von rund 15 Prozent für Avast Business Antivirus an. Außerdem verspricht das Unternehmen, "kostenlos die Restlaufzeit der aktuellen AV-Lizenzen ihrer Kunden" zu übernehmen.

Zielgruppe der Aktion, die sowohl in Quartal 2 als auch 3 dieses Jahres durchgeführt wird, sind ausschließlich Fachhändler. Sie können sich auf der Aktionsseite von Avast registrieren. Beim Test mit Firefox wurde dort jedoch nicht das Registrierungsformular für Fachhändler angezeigt. Nehmen Sie in diesem Fall einen anderen Browser wie zum Beispiel Edge.

Anfang des Jahres warnte Avast in seinem Sicherheitsreport für 2018, dass auch Kriminelle bald die Vorteile von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz nutzen werden. Dieses Jahr sollten Unternehmen deswegen vor allem mit Kombinationen aus neuen und traditionellen Bedrohungen rechnen.

