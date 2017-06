Avast, Hersteller von digitalen Sicherheitsprodukten schloss mit Distributor Tech Data (Schweiz) ein Vertriebsabkommen für seine Unternehmenslösungen. Durch die Ausrichtung sowohl auf klassische als auch auf VAD-Angebote des Distributors erhalte die Marke AVG mit den Produkten CloudCare, Managed Workplace und den Endpoint-Security-Lösungen die richtige Beratungsunterstützung.

Gemeinsam haben sich Avast und Tech Data zum Ziel gesetzt, Systemhäuser und Service Provider in der Schweiz zu adressieren und diese auf dem Weg zu Managed-Security-Services zu unterstützen. In enger Zusammenarbeit mit dem AVG-Business-by-Avast-Team unterstützt Tech Data die Kunden vor Ort technisch.

"Mit dem Onboarding der AVG-Business-by-Avast-Produkte unterstreicht Tech Data nicht nur seine Ambitionen, sich auf dem Gebiet der Sicherheitslösungen verstärkt zu positionieren, sondern bietet auch neue und interessante Möglichkeiten für seine Partner im Wachstumsmarkt der Managed Services. Die rasante Weiterentwicklung von cloudbasierten Lösungen erfordern auch neue und innovative Konzepte für die Datensicherheit - speziell im sensiblen Markt Schweiz", so Ruedi Moll, Leader Next Generation Technologies bei Tech Data Schweiz.

"Wir freuen uns, mit Tech Data einen Partner in der Schweiz gefunden zu haben, der unseren Markt bestens kennt. Dank dem guten Managed Service Provider (MSP) Ecosystem von Tech Data, ist es uns nun möglich, alle Managed Service Provider und auch viele weitere Interessenten von unseren AVG-Business-by-Avast-Lösungen und Tools zu überzeugen", sagt Francois Tschachtli, Sales Director Central Europe bei Avast.

"Mit rund 5.000 Kunden bedient Tech Data Schweiz fast jedes Systemhaus in der Schweiz, was uns die Möglichkeit bietet, eine Vielzahl an potentiellen Kunden anzusprechen. Des Weiteren ist Tech Data auf dem Weg, sich zu einem MSP-Distributor zu entwickeln, was die Zusammenarbeit mit Avast als einem der führenden Anbieter für Remote Monitoring- und Managed-Security-Lösungen unabdingbar macht, da beide Unternehmen die gleichen Ziele verfolgen", ergänzt Tschachtli. (KEW)

