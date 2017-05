In seiner neuen Position als Vertriebschef für Deutschland soll Lukas Baur die führende Rolle Avayas bei der Optimierung von digitalen Geschäftsprozessen weiter ausbauen. Den Vertrieb von Kommunikationslösungen von Mensch zu Mensch, Mensch zu Maschine und Maschine zu Maschine sowie Avayas Präsenz auf dem deutschen Markt soll er ebenfalls stärken.

Lukas Baur startete 1990 seine Karriere als Servicetechniker bei Bosch, wo er ab 1993 Vertriebsbeauftragter wurde. Im neuen Jahrtausend wechselte er als Vertriebsleiter zu Tenovis. Zu Avaya kam Baur durch die Übernahme. Dort wurde er dann 2005 zum SAP Business Architect Sales ernannt, bevor er als Senior Manager German Sales Operations und Director EMEA Analytics and Business Planning in die strategische Führung aufstieg.

Es folgte der Director Global Analytics and Planning auf internationaler Ebene bis er 2015 die Position des Head of Sales Specialists Germany in Frankfurt übernahm. In dieser Rolle war er für das strategische Wachstum Avayas in den vertikalen Märkten sowie im Netzwerk-, Contact Center-, Video- und UC Geschäft zuständig.

Lukas Baur, Head of Sales Germany: "Avaya steht für modernen und digitalen Kundendialog. Perfekte Erreichbarkeit, innovative Servicekonzepte für Kunden und die Integration aller verfügbaren Datenquellen für ein optimales Kundenerlebnis sind dabei unser Anspruch."

Baur zu seiner neuen Aufgabe: "Mein Ziel ist, Avaya weiter als führenden Anbieter und Partner für die Optimierung von Geschäftsprozessen im Zuge der digitalen Transformation zu positionieren. Mit intensiver Beratung und unserem umfassenden Portfolio unterstützen wir unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Projekte für eine optimale Kommunikation und ein positives Kundenerlebnis im digitalen Zeitalter." (KEW)