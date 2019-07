Wie die Frankfurter Niederlassung der Avaya Inc. mitteilt, wurde der Vertriebskanal neu eingerichtet, um besonders Start-ups und KMUs einen Zugang zu flexiblen Kommunikationslösungen aus der Cloud anzubieten. Dies will der UCC-Anbieter mit dem „4-in-1 Cloud-Paket“ erreichen, das mit einer attraktiven Preisgestaltung einen einfachen Start in die Cloud-basierte Business-Telefonie verspricht.

Mit dem Master Sales Agents-Programm hat Avaya einen weiteren Vertriebskanal für die seit November 2018 angebotene Avaya Cloud eröffnet. Dabei handelt es sich um kombinierbare Lösungen für Telefonie und Teamwork. Die drei MSA-Distributoren sind neben Westcon-Comstor und Ingram Micro auch die Berliner K-TEL Communications GmbH.

„Wir freuen uns, diese langjährigen Partner nun auch als Master Sales Agenten in unserem Cloud-Maklerprogramm begrüßen zu dürfen“, so Roberto Schmidl, VP, Head of GSMB Avaya GmbH & Co. KG sowie VP Avaya Cloud & Services Sales International. „Als Master Sales-Agenten bieten sie Resellern die Möglichkeit, ihr Portfolio um eine einfache und flexible UC-as-a-Service-Lösung zu erweitern – ganz ohne zusätzliche Zertifizierungen. Außerdem profitieren unsere Master Sales-Agenten von attraktiven Vergütungen, unseren Schulungen und Marketing-Support. Damit verfolgen wir auch weiterhin unsere Channel-Strategie, gemeinsam mit unseren Partnern zu wachsen.“

2-in-1 für das digitale Büro

Mit Avaya Cloud erhalten Unternehmen nicht nur alle Funktionen eines modernen Telefoniesystems, sondern auch ein Collaboration-Tool, mit dem die Zusammenarbeit von jedem Gerät und von überall aus einfacher und effizienter werden soll. Per „Mix & Match“ können sich Unternehmen sogar aus unterschiedlichen Tarifpaketen die benötigten Komponenten für eine individuelle Lösung kombinieren.

„Die Avaya Cloud ist flexibel, kostengünstig sowie einfach online konfigurier- und skalierbar – genau das, was KMU und Start-ups mit begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen benötigen“, wirbt Schmidl weiter.

Befristetes Einsteiger-Angebot

Aktuell bietet Avaya Cloud ein 4-in-1 Cloud-Paket für Einsteiger. Das nur für kurze Zeit verfügbare Angebot umfasst neben Telefonie und Teamwork auch eine Flatrate ins deutsche Fest- und Mobilfunknetz sowie das Avaya IP-Telefon J139 zu einem vergünstigten Preis.

„Die Avaya Cloud ist ein ganzheitliches Kommunikationspaket für kleine und mittlere Unternehmen aller Branchen, das die gesamte Bürokommunikation und Zusammenarbeit einfacher und effizienter macht“, so Sebastian Seggert, Head of Cloud Solutions bei der Avaya GmbH & Co. KG. „Anstelle vieler einzelner Insellösungen erhalten sie eine robuste und zentrale Cloud-Lösung für flexibles Telefonieren und produktivere Zusammenarbeit, egal ob im Büro, Home Office oder mobil.“

Lesetipps