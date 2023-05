Das Mitte Februar begonnene Gläubigerschutzverfahren hat Avaya abgeschlossen. Das Unternehmen geht aus dem Chapter-11-Verfahren mit einer Liquidität von etwa 650 Millionen Dollar und einem Nettoverschuldungsgrad von weniger als 1 hervor. "Mit dieser Nachricht schlagen wir ein neues Kapitel auf und machen die Arbeit, die wir in die Umgestaltung unseres Unternehmens gesteckt haben, sichtbar", sagt CEO Alan Masarek.

Avaya will sich weiterhin darauf konzentrieren, Kunden auf ihrem individuellen Transformationspfad zu begleiten. "Wir verfolgen weiterhin die Strategie 'Innovation without Disruption', um technische Fortentwicklung durch eine sanfte Migration zu ermöglichen und dabei Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs zu vermeiden", erklärt Masarek.

Die neue Produkt-Roadmap konzentriert sich auf die Avaya Experience Platform. Sie soll in Unternehmen zur Verbesserung der Kundenerfahrungen über verschiedene Kommunikationskanäle beitragen - also nicht nur Telefonie umfassen. Diesen Weg gehen auch Mitbewerber wie Mitel, Enreach und Wildix. Eigenen Angaben zufolge hat Avaya seit Anfang 2023 mehr als 150 neue Funktionen und Verbesserungen in das Produktportfolio integriert. Das soll die trotz Capter-11-Verfahren weiterhin gegebene Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens belegen.

Masarek dankt auch Kunden und Partnern für ihr Vertrauen in Avaya danken. "Wir freuen uns darauf, die Vorteile einer grundlegend stärkeren, agileren und flexibleren Organisation voll auszuschöpfen. In einer Zeit, in der Innovation noch nie so wichtig für den Erfolg eines Unternehmens war, können wir unseren Kunden bei den dringendsten Herausforderungen zur Seite stehen", verspricht der CEO.

Außerdem hat Avaya einen neuen Vorstand vorgestellt. Er setzt sich aus Masarek sowie acht weiteren Direktoren zusammen. Neben Vertretern der Investoren gehören dazu Patrick Dennis, Chief Executive Officer von ExtraHop (früher in Führungspositionen bei EMC und Oracle), Marylou Maco, zuetzt Executive Vice President Worldwide Sales and Field Operations bei Genesys, Tod Nielsen, zuletzt President and Chief Executive Officer bei TalkWalker, einer Plattform zur Analyse von Verbrauchereinstellungen und früher in Führungspositionen bei Salesforce, VMware, Heroku, Oracle und Microsoft tätig, sowie Jacqueline Woods, Chief Marketing Officer bei Teradata.