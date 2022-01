Avenga hat Marcel Kappestein zum 17. Januar 2022 in die Geschäftsführung berufen. Er leitet nun gemeinsam mit Thorsten May, der seit 2019 als Geschäftsführer amtiert, das Unternehmen. Kappestein berichtet direkt an Jan Webering, Global CEO der Avenga Gruppe.

Bei Avenga verantwortet Kappestein die strategische und technologische Umsetzung der digitalen Transformation von Konzernen und großen Mittelständlern sowie das Business Development im DACH-Raum. Der 37-jährige aus Olpe in Nordrhein-Westfalen kommt von der Expertplace Networks Group, wo er zuletzt als Executive Vice President und davor als Prokurist tätig war. Frühere Stationen waren Vertriebsleitung und Key Account Management bei Haubner IT (inzwischen Teil von Netcologne) sowie die Leitung der Business Unit IT bei Ferchau Engineering.

"Marcel Kappestein verfügt über genau die Expertise, die wir für unser weiteres Wachstum im DACH-Markt an Bord holen wollten", sagt Jan Webering, Global CEO der Avenga Gruppe. "Er kennt die Herausforderungen der digitalen Transformation aus langjähriger Praxis und verfügt dementsprechend über einen großen Erfahrungsschatz sowohl in der Strategieberatung als auch in der konkreten Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in großen Unternehmen. Seine Offenheit und Hands-on-Mentalität passen perfekt zu unserer Kultur."

Avenga Germany ist die deutsche Tochter der Avenga Gruppe. Die entstand 2019 durch die Fusion der vier bis dahin eigenständigen IT-Dienstleister Sevenval, IT Kontrakt, CoreValue und Solidbrain. Das neu entstandene Unternehmen hatte damals rund 2.500 Mitarbeiter an neun Standorten in Europa, Asien und den USA. Es ist seitdem jedoch stark gewachsen: Aktuell beschäftigt es über 3.500 Fachkräfte an 27 Standorten in Europa, Asien und den USA.

Auch interessant

Die größten deutschen IT-Dienstleister

Die Top 25 Systemhäuser in Deutschland 2021