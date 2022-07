Nachdem der Microsoft-Partner AvePoint im April mit Entrust bereits eine Lösung zur sicheren Verwaltung von Microsoft-365-Tenants veröffentlicht hat, führt das Unternehmen nun Microsoft Azure Backup ein. Die neue Lösung ergänzt die durch Microsoft bereitgestellten Backup-Funktionen, so dass die Nutzer auch hohe Anforderungen an Compliance, Produktivität und Geschäftskontinuität erfüllen können.

Vollständige sowie inkrementelle Sicherungen

So lassen sich mit Microsoft Azure Backup bis zu vier Mal am Tag regelmäßige vollständige oder inkrementelle Datensicherungen durchführen. Optional ist es zudem möglich, die gesicherten Daten in einer privaten Cloud oder im Azure-Speicher von AvePoint abzulegen.

Sollte eine Wiederherstellung benötigt werden, lässt sie sich nach Angaben von AvePoint innerhalb von Minuten sowohl Zeit- als auch Objekt-basiert durchführen. Der Anbieter betont, dass dabei eine originalgetreue Wiederherstellung erfolgt, so dass bestimmte Nutzer, Gruppen, Gruppenmitgliedschaften und Anwendungen intakt bleiben.

"Die Notwendigkeit eines Disaster-Recovery-Plans, der mehrere Clouds und Workloads abdeckt, ist mit der Zunahme von Datenschutzverletzungen und Ransomware-Angriffen in den letzten Jahren leider überdeutlich geworden", sagt John Peluso, Chief Product Officer bei AvePoint. "Mit dem zusätzlichen Microsoft Azure Backup stellen wir sicher, dass geschäftskritische Daten, wo auch immer sie sich befinden, regelmäßig gesichert und schnell abgerufen und wiederhergestellt werden können." Unternehmen könnten damit ihr Gesamtrisiko reduzieren und ihre Produktivität steigern.

Die Cloud-Backup-Lösung von AvePoint unterstützt damit Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce (CRM), Dynamics 365 und jetzt auch Microsoft Azure, einschließlich virtueller Maschinen (VMs), Active Directory (AD) und Speicher.