Bewegte Zeiten bei AvePoint: Ende Juni stimmten die Aktionäre der Apex Technology Acquisition Corporation der Übernahme von AvePoint zu, Anfang Juli folgte dann der bereits seit Herbst 2020 geplante Börsengang und kurz darauf vollzog das Unternehmen auch weltweit einen weiteren, wichtigen Schritt auf den Channel zu, indem es ein einheitliches Partnerprogramm vorgestellt hat.

Entsprechende Initiativen gab es in Deutschland schon früher. Hier wurde mit der Ernennung von Juliane Kunath zur Channel Managerin DACH auch bereits im April ein wichtiger Grundstein für die stärkere Channel-Orientierung gelegt. Jason Beal, ihr weltweiter Chef, kam im Februar von Palo Alto Networks zu AvePoint. Beim Security-Spezialisten war er zuletzt für das Channel-Geschäft in Europa und Nordamerika mit verantwortlich, bei AvePoint leitet er als SVP of Global Channel and Partner Ecosystems den indirekten Vertrieb weltweit.

Wo AvePoint herkommt

AvePoint ist einer der größten ISVs im Microsoft-Ökosystem und wurde von dem Konzern auch schon oft mit diversen Awards ausgezeichnet. Angefangen hat das 2001 in Jersey City gegründete Unternehmen im SharePoint-Umfeld. Inzwischen bietet es jedoch ein breit gefasstes Portfolio an Management-Tools rund um SharePoint, Microsoft 365 und Microsoft Teams an. Eigenen Angaben zufolge bedient es mit den im SaaS-Modell angebotenen Produkten inzwischen über acht Millionen Anwender. Traditionell sitzen die vor allem in Großunternehmen.

Allerdings haben sich gerade 2020 auch immer mehr mittelständische Firmen für die Angebote interessiert. Das machte sich auch bei den Einnahmen bemerkbar, die sich um rund 26 Prozent auf 148 Millionen Dollar erhöhten. Damit profitierte AvePoint ordentlich vom hohen Interesse an Microsoft 365 und Microsoft Teams. "Die Art und Weise, wie wir alle arbeiten, wird nie mehr dieselbe sein und sie entwickelt sich weiter", betont Tianyi Jiang, Mitbegründer und CEO von AvePoint. Er ist zuversichtlich, dass sein Unternehmen für diese Veränderungen gut aufgestellt ist: "Während die Zusammenarbeit in der Cloud außergewöhnlich schnell wächst, steckt das Versprechen der digitalen Transformation erst in den Kinderschuhen. Als größter Anbieter von Microsoft-365-Datenmanagementlösungen mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Neugestaltung der Arbeitsweise von Unternehmen ist AvePoint einzigartig positioniert, um von diesem Momentum zu profitieren."

Wo AvePoint hin will

Das wird aber nur gemeinsam mit Channel-Partnern möglich sein. Die Zusammenarbeit mit ihnen wurde daher zur Microsoft Inspire in eine neue Form gegossen. Herzstück ist das neue Partnerportal, über das so wichtige Aspekte wie Deal Registration, Incentives und Trainings abgewickelt werden. Außerdem bietet es Funktionen, die Managed Service Provider unterstützen sollen. Dazu gehört auch Hilfe bei der Entwicklung individueller Lösungen und Services für die Kunden der MSPs.

Das Programm gilt für alle neuen und die bestehenden Partner und erweitert die bisher gültigen regionalen Programme. Es unterteilt sie in Authorized Partner und Invested Partner, umfasst auch ein Partner Advisory Council, das bei der weiteren Gestaltung des Partnerprogramms helfen soll, sowie ein Community-Champions-Programm. Mit dem neuen Partnerprogramm will AvePoint auch die jeweiligen Bedürfnisse von Managed Service Partnern, VARs, Cloud Consultants und DevOps-Partner befriedigen. Erhältlich sind die AvePoint-Lösungen im deutschsprachigen Raum unter anderem über die Distributoren Also und Ingram Micro beziehungsweise deren Marktplätze.

AvePoint sucht Wachstum im Microsoft-Ökosystem

"Das Microsoft-Ökosystem stellt eine immense Geschäftsmöglichkeit für Partner dar, die mit AvePoint-Technologien zielgerichtete Services entwickeln können", wirbt AvePoints weltweiter Channel-Chef Jason Beal. "Die Zahl der aktiven Nutzer von Microsoft Teams ist seit Beginn der Pandemie um mehr als 100 Millionen gestiegen, wobei viele dieser Unternehmen gezwungen waren, ihre digitale Transformation zu überstürzen. Dabei kamen Sicherheit, Compliance oder Datenaufbewahrung oft zu kurz. Hier bietet sich eine interessante Möglichkeit für Partner, die dabei helfen können, Daten zu konsolidieren, zu verwalten und vor Gefährdung und Verlust zu schützen."

AvePoint-CEO Jiang ergänzt: "Durch den Börsengang verfügen wir nun über neue Ressourcen, die wir nutzen werden, um gezielt in den Erfolg unserer Partner und unser gemeinsames Geschäftswachstum zu investieren. Das Channel-Geschäft ist eine der wichtigsten Expansionsmöglichkeiten für AvePoint, daher ist es für uns in allen Unternehmensbereichen von höchster Priorität, um die Wachstumsziele zu erreichen."

"AvePoint hat insbesondere in der DACH-Region eine solide Partnerarbeit geleistet", erklärt Channel Managerin Juliane Kunath. Umso mehr freue sie sich, das neue, globale Partnerprogramm nun auch hier umsetzen zu dürfen. "Hiermit bieten wir Partnern die Unterstützung an, welche sie benötigen, um erfolgreich zu sein - und somit die Möglichkeit, unser Geschäft deutlich und vor allen Dingen gemeinsam mit uns zu entwickeln".

Mehr zum Thema

Avepoint ermöglicht Governance für Microsoft Teams

Erfolgreich mit Managed Services rund um Microsoft 365

Office 365 sinnvoll und profitabel ergänzen