IoT-Spezialist Avidsen präsentiert die smarte Außenkamera „HomeCam Akku“, die allen Witterungen trotzen soll und über ein Solarpanel für energieeffizientes und autarkes Arbeiten verfügt. Einmal installiert, braucht sich der Besitzer über Jahre hinweg nicht mehr um Stromversorgung oder den laufenden Betrieb der Kamera zu kümmern, verspricht der Hersteller.

Die IP65-zertifizierte Kamera kann genau dort installiert werden, wo sie den besten Blickwinkel erhält, denn das eigene Solar-Kraftwerk und ein drei Meter langes Kabel machen die HomeCam Akku unabhängig von einer Steckdose. Auch ein Akkuwechsel ist im Gegensatz zu vielen handelsüblichen Geräten unnötig. In der lichtärmeren Jahreszeit soll der integrierte Akku selbst ohne Solarunterstützung noch drei Monate lang den Betrieb aufrechterhalten.

Info und Steuerung über die App

Die Avidsen HomeCam Akku wird per WLAN mit dem heimischen 2,4 GHz-Netzwerk und dem Internet verbunden. Auf Wunsch benachrichtigt die Kamera ihre Eigentümer über die kostenfreie Avidsen Home-App für iOS und Android, sobald sie Bewegungen erkennt. Mit ihr werden auch die Räumlichkeiten überwacht oder Aufnahmen gestartet. Für den Fall, dass Gesprächsbedarf besteht, etwa mit einem Paketlieferanten oder dem Nachbarn, besitzt die HomeCam einen bidirektionalen Gesprächskanal.

Bilder und Videos werden in Full-HD aufgenommen und der Nachtsichtmodus sorgt für scharfe Aufnahmen ohne Tageslicht. Die Speicherung erfolgt auf einer Micro SD-Karte mit maximal 128 GB. Die Daten geraten so nicht in die Cloud und bleiben im Eigentum ihres Besitzers.

Smart und allzeit bereit

Als Bestandteil der Avidsen Home-Familie lässt sich die HomeCam Akku in unterschiedlichste Szenarien des Smart Home integrieren. Zeitschaltpläne und auch Kombinationsaktionen mit anderen Geräten, wie smarten Glühbirnen und Rollläden zur Anwesenheitssimulation oder Thermostaten und Lüftern seien leicht programmierbar, verspricht Avidsen.

Die HomeCam Akku ist ab sofort zu einer UVP von 139 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich.