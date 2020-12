NortonLifeLock übernimmt Avira für rund 360 Millionen Dollar. NortonLifeLock ist der aus der Consumer-Sparte von Symantec hervorgegangene Anbieter, der durch die "Norton"-Produkte im Markt bekannt wurde. Er agiert seit der Übernahme der Enterprise-Sparte von Symantec eigenständig, verzichtet dabei aber auf eine Zusammenarbeit mit einem breiten Channel. Dafür hat das Unternehmen aber seine Fühler in den Business-Bereich ausgestreckt und bietet zum Beispiel Support-Dienste für Firmen an, die ein aktuelles Cybersecurity-Problem haben. Der bisherige Avira-Besitzer - Investcorp Technology Partners - ist ein Finanzinvestor aus Bahrein. Er war erst im April bei dem Unternehmen eingestiegen.

In der Mitteilung zur Übernahme hebt NortonLifeLock die starke Präsenz von Avira in Deutschland und Europa hervor. Die Übernahme des in Deutschland gegründeten Unternehmens soll die internationale Expansion von NortonLifeLock in Schlüsselmärkten unterstützen. Außerdem erhofft sich der Käufer eine Erweiterung seines Produktportfolio um das Freemium-Geschäftsmodell mit mehr als 30 Millionen aktiven Installationen.

Ob die alle übernommen werden können, darf bezweifelt werden: Schließlich haben sich zumindest im deutschsprachigen Raum viele Nutzer einst bewusst gegen Norton und für Avira entschieden - nicht nur, wegen des Fremium-Modells, sondern auch, weil sie einem deutschen Anbieter mehr Vertrauen entgegenbrachten. Nicht wenige davon wechselten zudem von Norton zu Avira, weil ihnen die Produkt- und Vertriebsstrategie der damaligen Symantec-Sparte nicht zusagte.

Möglicherweise will NortonLifeLock jedoch aus früheren Fehlern lernen. Nach Abschluss der Übernahme sollen Avira-CEO Travis Witteveen und Avira-CTO Matthias Ollig dem neu formierten Führungsteam angehören. Welche Aufgaben ihnen zugedacht sind, ist jedoch noch nicht bekannt. Auch ob die Marke Avira beibehalten wird, ist noch unklar.

"Die Übernahme ergänzt unser Portfolio um ein florierendes Geschäftsfeld, beschleunigt unser internationales Wachstum und erweitert unser Geschäftsmodell um eine marktführende Freemium-Lösung", sagt Vincent Pilette, CEO von NortonLifeLock. Avira sei ebenso wie NortonLifeLock darauf konzentriert, Verbrauchern innovative Produkte zu bieten. Offenbar soll also der Fokus auf Privatanwender beibehalten werden.

Migrationspakete für abgekündigte Business-Produkte von Avira

Dafür spricht auch, dass Avira erst vor Kurzem angekündigt hatte, seine Business-Produkte nur noch bis Ende 2021 zu unterstützen. Seit 30. November werden für Avira Antivirus Pro Business Edition, Avira Antivirus for Server, Avira Antivirus for Endpoint, Avira Antivirus for Small Business und Avira Exchange Security keine Lizenzen mehr verkauft. Der Anbieter empfiehlt den Umstieg auf Avira Prime, neue Channel-Partner werden bereits nicht mehr aufgenommen. Für die bestehenden Partner und deren Kunden haben G Data und Securepoint bereits Migrationspakete vorbereitet.

Nicht erwähnt wird in der Pressemitteilung zur Übernahme die künftige Rolle des OEM-Geschäfts von Avira. Allerdings ist die durchaus bedeutend und ist deren weitere Entwicklung auch für den Business-Bereich interessant, gehören zu den OEM-Partnern von Avira doch so bekannte Firmen wie Barracuda Networks, Check Point, Cisco, Huawei, Juniper, Lenovo, Microsoft sowie Baidu und 1&1.