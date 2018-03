Die Avision Europe GmbH mit Sitz in Krefeld hat ihren Vertriebskanal mit dem Spezialdistributor für Bürogeräte und Zubehör, Despec Supplies GmbH, ergänzt. Neben der Erweiterung seines Scanner-Angebots kann der Distributor durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller eine professionelle Begleitung der Reseller bei kleinen und großen Projekten im Pre-Sales und After-Sales zurückgreifen.

"Vor einigen Jahren haben wir begonnen ein umfangreiches Hardwaresortiment für unsere Kunden ins Produktportfolio aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt war die Erweiterung des Sortiments eine optimale Ergänzung zu unserem Kerngeschäft Supplies", so Torsten Schnutz, Geschäftsführer bei Despec.

"In Zeiten der Digitalisierung sind wir nun gefordert, unser Sortiment ständig zu aktualisieren und gegebenenfalls Ergänzungen vorzunehmen, was uns dazu bewegt hat, verstärkt Dokumentenscanner zu listen. Mit Avision haben wir einen leistungsstarken Partner in diesem Segment gefunden", fügt Schnutz hinzu.

Auch René Schiffers, Business Development Executive bei Avision, freut sich über die neue Partnerschaft: "Despec zählt seit Jahren zu den renommierten Distributoren für EDV-Verbrauchsmaterialien und ist zudem in unserer lokalen Nachbarschaft angesiedelt. Darum freuen wir uns sehr über die Vertiefung der Zusammenarbeit und sehen hierin eine Stärkung unserer Marktpräsenz. Gerade die gute Vernetzung von Despec mit den Fachhandelspartnern bietet für Avision viele Vorteile." (KEW)