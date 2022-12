Wie die Europa-Niederlassung in Willich mitteilt, zielen die neuen Geräte auf Branchen und Bereiche bei denen hochwertige Scans wichtig sind, denn oft reiche die Qualität der Scan-Einheiten in Multifunktionsgeräten nicht aus. Für den Einsatz im Büroalltag empfiehlt die Avision Europe GmbH daher ihre beiden neuen USB-Flachbettscanner FB25 und FB15 aus der Slim-Serie.

Während der Avision FB25 die "normale" A4-Scanfläche von 216 x 297 mm besitzt, ist der FB15 mit seiner Scanfläche von 219,5 x 182 mm für kleinere Formate wie DIN A5 ausgestattet. Weitere Unterschiede sind das Gewicht von 1,8 kg gegenüber 1,5 Kilo beim kleineren Modell sowie in der Höhe von 45 mm zu 42 mm beim FB15. Für die Digitalisierung einer farbigen A4-Seite in 300dpi braucht der FB25 1,5 Sekunden, der FB15 schafft die A5-Seite in einer Sekunde.

Technische Werte identisch

Beide Modelle besitzen eine optische Auflösung von 1.200 dpi, erkennen eine Farbtiefe von 48 Bit und geben sie in maximal 24 Bit aus. Durch die CIS-Technologie arbeiten die eingesetzten LEDs stromsparend und somit günstig. Die Scanner sind ohne Aufwärmzeit direkt nach dem Einschalten einsatzbereit und werden per Twain oder WIA und USB 2.0-Schnittstelle mit dem Windows-Computer ab Version 7 verbunden.

Avisions Twain-Treiber bietet zahlreiche Optimierungsfunktionen, etwa für Bildqualität, automatischer Farberkennung und -korrektur oder Dokumentenbereinigung. Über das automatische Zuschneiden von gescannten Dokumenten können zeitsparend mehrere Bilder aus einem Scan extrahiert werden. Für die Farbtreue sorgt das standardmäßige ICC-Profil. Die Verwendung von Farbfiltern und das Invertieren oder Spiegeln von Motiven ist einfach gestaltet.

Zum Lieferumfang der Avision Slim Line-Geräte gehört auch Nuance PaperPort SE14, das eine einfache Möglichkeit bietet, gedruckte PDF- und digitale Dokumente, sowie Fotos zu organisieren, zu suchen und auszutauschen. Im Zusammenspiel mit den neuen Flachbettscannern FB25 und FB15 ist PaperPort SE14 die perfekte Lösung für das Homeoffice oder kleinere Büros, wirbt Avision.

Preise und Verfügbarkeit

Der A4-Flachbettscanner Avision FB25 ist ab sofort für 179 Euro, der Avision FB15 für 159 Euro im Fachhandel erhältlich. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer. Weitere Informationen zum Hersteller und den Produkten gibt es unter diesem Link.