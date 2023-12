Den Einsatz von Produktionsscannern sieht die Avision Europe GmbH insbesondere in Poststellen von großen Unternehmen, Behörden, Banken, Versicherungen oder bei Scan-Dienstleister und Archivierungsstellen. Sie sind prädestiniert für die schnelle und zuverlässige Verarbeitung sehr großer Dokumentenmengen unterschiedlicher Beschaffenheit. Der neue Duplex A3-Produktionsscanner AD8150 will durch eine außergewöhnliche Produktivität und Qualität sowie eine zuverlässige Papierhandhabung und zeitgemäße Ergonomie überzeugen. Zudem sei er leicht bedienbar und mit maximal 55 dB angenehm leise, heißt es aus der Europazentrale in Willich.

100.000 Blatt tägliches Scanvolumen

Ein robuster, automatischer Dokumenteneinzug für 500 Blatt und die Scangeschwindigkeit von bis zu 300 Seiten pro Minute bei 300 dpi schaffen ein empfohlenes, tägliches Scanvolumen bis zu 100.000 Blatt. Zudem können auch geprägte Plastik-, ID- oder Visitenkarten, bis zu 1,4 mm dicke Vorlagen sowie empfindliche Dokumente zuverlässig und schonend mit bis zu 600 dpi gescannt werden. Vorlagen bis zu einer Größe von 308 x 432 mm sowie einem Gewicht von 20 bis 200 Gramm im Normalmodus und 413 Gramm im geraden Weg sowie Banner bis zu sechs Metern kann der Avision AD8150 digitalisieren.

Ein Papierschutz-Mechanismus verhindert beim Avision AD8150, dass wertvolle Dokumente nicht zerknittern oder zerreißen und stoppt den Scanvorgang, sobald eine schiefe Seite erkannt wird. Auch Heftklammern werden erkannt und drei Ultraschall-Sensoren schützen vor Doppelblatteinzug. Durch das Öffnen der hinteren Abdeckung lässt sich der gerade Papierweg verwenden, der die möglichen Scan-Anforderungen nochmals erweitert.

Schneller Datentransfer und umfangreiches Softwarepaket

Durch die CCD-Technologie mit LED-Beleuchtung ist der Scanner nach dem Einschalten ohne Aufwärmzeit sofort einsatzbereit. Für die einfache und schnelle Bedienung ist ein übersichtliches 1,8" LCD-Display zuständig. Die "Scannen"-Taste startet der Scanvorgang und legt die erzeugte Datei am zuvor festgelegtes Ziel am lokalen PC, einem Netzwerk-Laufwerk oder einer Dokumentenverwaltung ab. Bis zu neun Scan-Einstellungen und Ziele können angelegt, bearbeitet und später auf Tastendruck ausgeführt werden.

Neben einer USB 3.2-Schnittstelle für schnellen Datentransfer wurde der Avision AD8150 mit umfassender und exklusiver Software ausgestattet. Zu den TWAIN-, ISIS- und WIA-Treibern ist auch die aktuelle Vollversion der Avision AVScan-X Software, der Button Manager V2 und die Nuance PaperPort SE 14 Software enthalten, die für umfangreichen Komfort, perfekte Ergebnisse und optimalen Workflow zuständig sind.

Preis und Verfügbarkeit

Der Duplex A3-Produktionsscanner Avision AD8150 ist im Fachhandel ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 8.695 Euro erhältlich. Das Modell AD8150N mit Ethernet-Netzwerkschnittstelle empfiehlt Avision für zentrale oder externe Scanabteilungen und -dienstleister, da dieser in einer Intranet-Umgebung gemeinsam genutzt werden kann. Der Avision AD8150N wird für 8.965 Euro UVP angeboten. Fachhändler erhalten auf Demo-Geräte einen zusätzlichen Rabatt.

