Netzwerkkomponenten scheinen auf den ersten Blick Standardprodukte zu sein, die heute "einfach da" sind und zuverlässig ihren Dienst versehen. Fällt das WLAN einmal kurz aus, ist das ein Skandal, funktioniert es zuverlässig, ist Konnektivität genauso selbstverständlich wie die Tatsache, dass Strom aus der Steckdose und Wasser aus dem Hahn kommt. Sind Netzwerke also ein Massenmarkt, bei dem sich die günstigste Lösung durchsetzt und nur Masse zählt - weshalb deutsche Anbieter keine Chance haben?

Das sieht der Handel seit Jahren anders. Bei den Channel Excellence Awards 2023 erreichten AVM und Lancom System aufgrund hervorragender Bewertungen durch den Channel im dritten Jahr in Folge die Plätze 1 und 2. Das ist eine bemerkenswerte Konstanz, die in anderen Kategorien der Channel Excellence Awards so nicht zu beobachten ist.

Dass AVM sich drei Mal Platz 1 sichern konnte (nach gutem Platz 3 im Jahr 2020), liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich die Erwartungen der Händler an Hersteller im SOHO-Bereich deutlich von denen unterscheiden, die an Herstellr wie Cisco, Ruckus und Huawei im Projektgeschäft gestellt werden. Das zeigt sich auch daran, dass eher auf kleinere Kunden ausgerichtete Anbieter in der Umfrage generell recht gut abschneiden und sich manch großer Enterprise-Anbieter dagegen traditionell recht schwer tut.

Dass soll den Verdienst von AVM jedoch nicht schmälern: In seinem Markt erfüllt es die Erwartungen der Partner seit Jahren hervorragend. Es ist aber ein Hinweis an AVM und Firmen wie Netgear, D-Link, TP-Link, Zyxel und Linksys, die alle durchaus Ambitionen haben, im Projektgeschäft zuzulegen, dass da ein rauerer Wind herrscht.

Mit Gegenwind hatte 2022 auch Devolo zu kämpfen. Die Schließungen im Handel während der Pandemie führten zu Zahlungsausfällen und -verzögerungen. Dadurch geriet Devolo in Schieflage. Ein Schutzschirmverfahren war die Folge, mit dem der Fortbestand gesichert werden konnte. Die Situation spürten jedoch offenbar auch die Händler: Sie bewerteten zeichneten Devolo zwar noch als einen ihrer bevorzugten Hersteller aus, die Bewertung fiel aber etwas weniger überzeugend aus, als im Vorjahr.

Von der trotz einiger Schwierigkeiten insgesamt aber recht hohen Nachfrage im WLAN-Einstiegssegment profitierten dagegen zum Beispiel Linksys, D-Link, TP-Link und Netgear: Deren Partner hatten einfach Spaß am Geschäft und waren daher auch mit dem Hersteller weitgehend zufrieden.

Ähnliches gilt für den gesamten WLAN-Bereich. Gespürt hat das vor allem HPE/Aruba. Nachdem das Unternehmen 2020 schon einmal Platz 1 belegt, fiel das Urteil der Partner in den vergangenen beiden Jahren erheblich schlechter aus. Offenbar hat das Unternehmen aber die richtigen Hebel umgelegt: Platz 3 in einem stark umkämpften Feld ist respektabel.

Ebenfalls bemerkenswert ist, dass sich Fortinet in die Netzwerk-Kategorie "geschlichen" hat. Die Zuordnung der Unternehmen zu einer Kategorie basiert auf der Wahrnehmung der Befragten. Falsch ist sie nicht, schließlich hat Fortinet auch Switches und WLAN-Produkte im Portfolio. Und bei den Partnern, die das Unternehmen eher als Netzwerk-Anbieter sehen, lässt es auch nichts anbrennen: Platz 7 ist gut, fast so gut wie Platz 4 in der Kategorie Security-Hard- und Software.

"Fahrstuhl-Mannschaft" bleibt Juniper Networks. Nach Platz 10 und 13 in den Vorjahren ist das Unternehmen 2023 ebenso wie 2020 nicht im Ranking vertreten. Das beruht allerdings nicht auf schlechten Bewertungen, sondern einer zu geringen Anzahl an Partnern unter den gute 2.000 Partnern, die Auskunft gegeben haben - was bei Firmen mit selektiver Partnerpolitik immer wieder geschehen kann. Huawei und Allied Telesis haben dagegen ihre Platzierungen aus dem Vorjahr im Wesentlichen bestätigt.

Die Kategorie Netzwerke umfasst Access Points, Router, Switches, Netzwerkkarten, Repeater und Bridges.

Channel Excellence Award 1. AVM (1) Preferred Vendor 2. Lancom (2) 3. HPE / Aruba (-) 4. Netgear (4) 5. Cisco (3) 6. D-Link (5) 7. Fortinet () 8. TP-Link (7) 9. Allied Telesis (8) 10. Zyxel (6) 11. Huawei (11) 12. Ruckus (9) 13. Extreme Networks (10) 14. Linksys (-) 15. Devolo (12)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

