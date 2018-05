AVM ist gleich zwei Mal auf der Cebit 2018 vertreten: Einmal in der Netzwerkhalle 13 am Stand C94 sowie auf dem Freigelände im Campus am Stand R54. Dort präsentiert der Berliner Netzwerkhersteller spezielle Aktionsangebote, unter anderem das neue Betriebssystem "FRITZ!OS 7", die WLAN-Mesh-Technologie und alle aktuellen FRITZ!Box-Modelle. Auf beiden Ständen beantwortet das Fachhandelsteam von AVM alle Fragen der Reseller.

Außerdem können Fachhändler an den so genannten "Guided Tours" von AVM teilnehmen. Auf diesen kostenfreien 15-minütigen Standrundgängen erfahren AVM-Reseller mehr über die Innovationen des Anbieters und sie können dabei auch noch attraktive Preise gewinnen.

Und wer kostenlos zur Cebit möchte, kann sich im AVM-Händler-Portal zwei Gratis-Cebit-Ticket-Codes bestellen.