Die Fritz Box 7590 AX besitzt alle technischen Merkmale der Fritz Box 7590, unterstützt zusätzlich aber noch das neue und schnellere Wi-Fi 6. Dafür besitzt das neue Modell acht WLAN-Antennen, die theoretisch bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Band und 1.200 MBit/s bei 2,4 GHz erzielen. Damit sollten mehrere parallel laufende 4K-Streams, Gaming, Homeschooling sowie das Arbeiten im Homeoffice mit vielen Videokonferenzen und Cloud-Anwendungen kein Problem sein.

Am meisten dürften also Nutzer, die mehrere Videostreams gleichzeitig stemmen müssen, von der neuen Fritz Box profitieren. Zudem sorgt die Fritz Box 7590 AX für entspannte Gemüter, wenn die Kinder bereits Videos streamen, während die Eltern noch beruflich an Videokonferenzen teilnehmen müssen.



Fritz Box 7590 AX im Überblick

Die Fritz Box 7590 AX unterstützt VDSL-Supervectoring, womit eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s möglich ist. Die Ausstattung umfasst wie gehabt WLAN Mesh, DECT-Basisstation für Smart-Home-Anwendungen und Schnurlostelefone sowie Anschlüsse für vorhandene Festnetztelefone. Eine Firewall, Kindersicherung, VPN und WLAN-Gastzugang gehören ebenfalls zum Funktionsumfang. Der Router besitzt vier Gigabit-LAN-Ports. Sowohl die Gigabit-LAN-Ports als auch Wi-Fi 6 sind vollständig abwärtskompatibel.

Die Fritz Box 7590 AX ist ab Ende Mai zum Preis von 269 Euro (UVP) im Handel. Die bisherige Fritz Box 7590 mit WLAN AC+N kostet derzeit rund 230 Euro. Im Zusammenspiel mit dem Fritz Repeater 6000 lässt sich Wi-Fi 6 im gesamten Mesh nutzen.



