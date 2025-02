AVM nutzt den Mobile World Congress MWC in Barcelona vom 3. bis 6. März 2025 zur Vorstellung neuer Netzwerk-Geräte. Ein Überblick.

Fritzbox 5690 XGS für Glasfaseranschlüsse

Die neue Fritzbox 5690 XGS ist für den XGS-PON-Standard ausgelegt und ermöglicht theoretisch Datengeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit/s. Sie wird direkt an das Glasfaserkabel angeschlossen. Zur Ausstattung gehören Wi-Fi 7, ein 10-GBit/s-WAN/LAN-Port, drei 1-GBit/s-LAN-Ports, Telefonie- und Smart-Home-Basis, VPN, Smart Home, Telefonie, Kindersicherung und Firewall.

Glasfaserrouter für bis zu 10 GBit/s

Unterstützt den Glasfaserstandard XGS-PON

WLAN Mesh, 4 x 4, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 1.376 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 10-GBit/s-LAN-Anschluss und 4 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS) Smart Home über DECT ULE

FritzOS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Zum Verkaufsstart und zum Preis äußert sich AVM traditionell nicht gleich bei der Vorstellung. Diese wichtigen Informationen liefern die Berliner nach, sobald der Verkaufsstart näher rückt.

Fritzbox 4690 als reiner WLAN-Router

Die neue Fritzbox 4690 ist ein reiner WLAN-Router. Er verfügt über 10-GBit/s-WAN, 10-GBit/s-LAN, drei 1-GBit/s-LAN-Ports und stellt WLAN über Wi-Fi 7 bereit. Wie gehabt sind VPN, Smart Home, Telefonie, Kindersicherung und Firewall mit an Bord.

WLAN-Router, zum Beispiel für den Anschluss an ein Glasfasermodem

WLAN Mesh, 4×4 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7/Wi-Fi 6

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s (Wi-Fi 7); 2,4 GHz: bis zu 1.200 MBit/s (Wi-Fi 6)

1 x 10-GBit/s-WAN- sowie 1x 10 GBit/s-LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 2,5 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks (5G/4G) sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS) Smart Home über DECT ULE

FritzOS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

Zwei neue Fritz Repeater für Wi-Fi 7

In Barcelona präsentiert AVM mit dem Fritz Repeater 1700 und dem Fritz Repeater 2700 zwei neue Wlan-Reichweiten-Verlängerer, die den WLAN-Standard Wi-Fi 7 unterstützen. Sie können die beiden Repeater auch zusammen mit Routern anderer Hersteller einsetzen. Die kostenlose Fritz-App-WLAN unterstützt dabei, die optimale Position für den Repeater zu finden.

Fritz Repeater 2700

Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite

WLAN Mesh, 4 x 4 auf 5 GHz und 2 x 2 auf 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 5.760 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5 GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

WPA3-Verschlüsselung Übernimmt WLAN-Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

Fritz Repeater 1700

Dualband-WLAN-Repeater vergrößert die WLAN-Reichweite

WLAN Mesh, 2 x 2 auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1-GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

WPA3-Verschlüsselung

Übernimmt WLAN-Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

Neues Fritz Mesh Set 4200

AVM erweitert sein WLAN-Mesh-Portfolio um das neue Fritz Mesh Set 4200. Es enthält den Fritz Repeater 3000 AX (ausführlicher Testbericht) nach Wi-Fi 6 (nicht aber Wi-Fi 7) und wird als Zweier- und Dreier-Pack verfügbar sein. Die Fritz-Mesh-Sets können an einer Fritzbox, einem anderen Router oder direkt am Glasfasermodem angeschlossen werden. Die Einrichtung verläuft in wenigen Schritten über die kostenlose Myfritz-App.

WLAN-Mesh-Set mit Fritz Repeater 3000 AX

An jedem Router/Modem einsetzbar

WLAN Mesh, 4 x 4 auf 2 x 5 GHz und auf 2,4 GHz, Wi-Fi 6

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2400 MBit/s; 5 GHz: bis zu 1200 MBit/s, 2,4 GHz: bis zu 600 MBit/s (Wi-Fi 6)

2 x 1-GBit/s-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

FRITZ!App WLAN unterstützt bei der Positionierung im Haus

Als 2er- und 3er-Set geplant Informationen zu Marktstart und UVP folgen

