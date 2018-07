Wie zur CEBIT im Juni angekündigt, bringt AVM jetzt sein erstes Set für Mesh-Netzwerke in den Handel. Es besteht aus einer Fritzbox 7590 und einem Fritz WLAN Repeater 1750E. AVM empfiehlt einen Verkaufspreis von 299 Euro. Vorteile von WLAN-Mesh-Netzwerken sind grundsätzlich eine intelligentere Datenübertragung - die sich bei Echtzeitanwendungen wie Video-Streaming auszahlt - und eine größere Reichweite. Erreicht wird dies durch automatische Kanalwahl, Band Steering und Beamforming sowie das koordinierte Zusammenspiel der WLAN-Komponenten.

Mesh-Netzwerke sind in Enterprise-WLAN-Infrastrukturen schon länger etabliert. In Netzwerken für KMU und Privatanwender halten sie derzeit gerade Einzug. Einfach gesagt werden mit Mesh-Technologie mehrere WLANs verknüpft. Der Router dient dabei als zentrale Instanz, die einzenen Mesh-Komponenten kommunizieren jedoch auch untereinander. Sie sorgen so dafür, dass Daten den besten jeweils und schnellsten Weg finden sowie Computer, Tablets und Smartphones stets mit dem Zugangspunkt verbunden sind, der sie am besten bedienen kann. Sie bleiben also nicht an dem "kleben", an dem sie sich zuerst angemeldet haben.

Mit Google Wifi, Covr von D-Link, Orbi von Netgear, Deco von TP-Link und Velop von Linksys gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Produktfamilien, die WLAN-Mesh ermöglichen. Besonderheit bei WLAN-Mesh von AVM ist jedoch, dass Besitzer einer Fritzbox in vielen Fällen keinen neuen Router benötigen. Die aktuelle Version der Firmware ermöglicht es, auch ältere Geräte um die neuen Möglichkeiten zu erweitern.

Momentan werden die Fritzbox 7590, 7580, 7560,7530 und 7490 unterstützt. Auch die Fritz Repeater 1750E, 1160, 450E, 310 und DVB-C sowie die Fritz-Powerline-Adapter 1260E, 1240E, 546E und 540E lassen sich durch ein Software-Update Mesh-fähig machen. Mittelfristig will AVM WLAN Mesh per Fritz-OS-Update in alle aktuellen Fritzbox-Modelle integriert. Eine aktuelle Liste führt der Anbieter auf seiner Website.

Um das WLAN Mesh einzurichten, bietet AVM die kostenlose Fritz App WLAN für Android an. Die App misst den Datendurchsatz Endgeräts und die Verbindungsqualität.

