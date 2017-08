Das war bereits nach dem Kauf von Technology Solutions durch Tech Data klar: die Bezeichnung "Avnet" dürfte der Broadliner nicht mehr verwenden. Grund: Der Avnet-Konzern hat sich nur von der IT-Sparte (Technology Solutions) getrennt. Den größeren Teil seines Geschäfts betreibt Avnet aber mit elektronischen Komponenten wie Mainboards, Netzteilen, Prozessoren, Sensoren und weiteren Bausteinen für die neue IoT-Welt. Hier agiert Avnet im scharfen Wettbewerb zu Arrow.

Lesetipp: Tech Data-Deutschland-Chef Michael Dressen zur Akquisition von Avnet Technology Solutions

Im Zuge der Aufgabe der Bezeichnung "Avnet" hat sich auch die deutsche Avnet Technology Solutions GmbH in Tech Data AS GmbH umbenannt. Wofür das "AS" steht war der Pressemitteilung leider nicht zu entnehmen. Nur so viel: "Diese Namensänderung hat keine Auswirkung auf die bestehenden Tech Data Gesellschaften: Tech Data GmbH & Co. OHG und Tech Data Service GmbH".

Die Mitarbeiter der ehemaligen deutsche Avnet Technology Solutions GmbH - sofern sie dort geblieben sind - sind bereits über Name@techdata.com-E-Mail-Adressen erreichbar.