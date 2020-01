Systemhaus-Video, eine Marke der AVS Medienservice GmbH, ist davon überzeugt, dass Videos im Zeitalter von YouTube und Co. beliebter sind, als das Studium langer Texte. Mit Bild und Ton können auch komplexe Sachverhalte leicht verständlich dargestellt werden, heißt es weiter aus Nürnberg. Erklärende Videos seien daher perfekt für die abstrakten Themen der IT geeignet.

Die Einsatzmöglichkeiten reichen vom Newsletter, über Webseite und Social-Media-Plattformen bis hin zum direkten Kundengespräch. Die Videos sollen sensibilisieren und den Bedarf wecken, sie stärken die Kundenbindung und präsentieren Systemhäuser als kompetenten Ansprechpartner, versprechen die Profis.

Videomarketing kostet Zeit und Geld

„Wir haben uns gefragt, wie das auch für kleine und mittelständige Systemhäuser erschwinglich wird“, so Marc Winkler, Produktmanager bei Systemhaus-Video. „Unsere Lösung: Wir produzieren ein Basisvideo und passen es nur noch an das Corporate Design des jeweiligen Systemhauses an. Das lässt sich mit einem hochwertigen Anzug aus der Maßkonfektion vergleichen.“

Dieses neue Verfahren, eine Kombination von Basisvideo plus Individualisierung, senkt die Produktionskosten erheblich. Individualisiert werden Intro und Outro sowie der Farbstil. So erhält jedes Video den individuellen Look des Systemhauses.

Ist die Vorlage für das Video einmal erstellt, kann man über die Webseite Systemhaus-Video.de auf einen umfangreichen Themenkatalog zugreifen. Dort lassen sich auch die verschiedenen Leistungspakete buchen und Mustervideos zu diversen aktuellen IT-Themen anschauen, etwa Wi-Fi 6, Managed IT, Virtualisierung oder Smart Factory. Auch für Themenvorschlägen von Kunden habe man ein offenes Ohr, heißt es von den Machern. Dadurch wachse der Themenkatalog stetig und sei immer auf dem aktuellen Stand.

Flexibel und günstig

„Ein Teil unserer Mitarbeiter hat lange in der IT-Branche gearbeitet“, erklärt Anton Hahmann, Motion-Grafik-Design bei Systemhaus-Video. „Deshalb können wir schnell auf aktuelle Themen, wie Schadsoftware und Gesetzesänderungen reagieren.“

Derzeit können Erklärvideos in Paketen von sechs, neun und zwölf Videos gebucht werden, wobei ein Video zwischen 155 Euro und 195 Euro plus Umsatzsteuer zu haben ist. Alles Weitere zu den Leistungen und Bedingungen findet sich hier.