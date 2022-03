Auf diese Weise belegt AWS, dass Ingram Micro über die nötige Expertise zum Bereitstellen von DevOps-Lösungen verfügt. Eine ähnliche Auszeichnung von Microsoft, nämlich den "Azure Expert Managed Service Provider-Status, erhielt Ingram Micro bereits Anfang 2021.

Als AWS-DevOps-Kompetenz-Inhaber sollte Ingram Micro in der Lage sein, Reseller bei der Implementierung der CI/CD-Technologie von AWS (Continuous Integration / Continuous Delivery) sein. Mit CI/CD lassen sich AWS-Cloud-Anwendungen weitgehend automatisch bereitstellen, verwalten und abrechnen.

Victor Baez, Senior Vice President of Cloud Channel Sales bei Ingram Micro, ist stolz darauf, den DevOps-Kompetenzstatus von AWS erhalten zu haben und verweist auf die Vorarbeiten hierfür: "Wir haben ein COE-Team (Center of Excellence) aufgebaut." Laut Baez kann der Distributor mit der DevOps-Kompetenz Reseller in die Lage versetzen, Cloud-Lösungen für ihre Kunden rascher als bisher bereitzustellen: "Wir arbeiten an weiteren Kompetenzen und freuen uns darauf, die Vorteile mit unseren Partnern teilen zu können."

Igor Guss, Business Group Manager IaaS (Infrastructure as a Service) bei Ingram Micro Deutschland, betrachtet sein Unternehmen als einen Full Service Provider für diejenigen Reseller, der die digitale Transformation ihrer Kunden mit agilen Methoden vorantreiben wollen.

Zur Erlangung des DevOps-Kompetenzstatus musste Ingram Micro ein strenges Audit-Verfahren durchlaufen bestehen. Im Vordergrund standen dabei Case Studies, die durch das COE-Team erfolgreich abgeschlossen wurden. Das Audit überprüfte ferner die Prozesse und Methoden, die das COE-Team bereitgestellt hatte.

