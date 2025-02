Viele Unternehmen - auch im Mittelstand - geben ihre eigene IT-Infrastruktur ganz oder teilweise auf und überlassen diese Hyperscalern oder lokalen Cloud-Providern. So wächst auch das Geschäft von AWS (Amazon Web Services). Davon profitieren AWS-Partner in zweifacher Weise, zum einen nimmt deren Anzahl in Deutschland weiterhin zu, zum anderen steigen auch die durchschnittlichen Umsätze pro AWS-Reseller. Als Markttreiber gilt hier vor allem die zunehmende Akzeptanz von Technologien der sogenannten "Künstlichen Intelligenz" (KI).

Dieses Wachstum im AWS-Channel weckt zunehmend auch das Interesse der Finanzinvestoren. So hat erst Anfang 2025 die Hamburger Beteiligungsgesellschaft IT Capital Partners in den vielfach ausgezeichneten AWS-Partner TecRacer investiert (ChannelPartner berichtete).

Aber auch ohne Beteiligung von Finanzinvestoren haben AWS-Partner in Deutschland gute Marktchancen, sofern sie Beratungs-, Migrations- und Betriebsleistungen aus einer Hand anbieten, haben die Marktforscher von ISG herausgefunden. Provider, die mit den von AWS angebotenen KI-Systemen gut zurechtkommen, haben ebenfalls gute Chancen, an dieser Erfolgsgeschichte zu partizipieren.

Die Marktbeobachter von ISG haben 47 in Deutschland tätige AWS-Dienstleister in vier Marktsegmenten unter die Lupe genommen und sie alle den vier Stufen:

"Marktführer" ("Leader")

"Herausforderer im Wettbewerbsumfeld" ("Market Challenger")

"Herausforderer im Produktportfolio" ("Product Challenger")

und mögliche Aufsteiger ("Contender" = "Anwärter")

zugeordnet.

Im Marktsegment "AWS Professional Services" gelten unter anderem Accenture, Capgemini, DXC Technology, T-Systems und Arvato Systems als Marktführer. In weiteren Marktsegmenten ("AWS Managed Services", "AWS Data Analytics, AI and ML" und "AWS SAP Workloads") haben sich nach Ansicht von ISG insbesondere Adesso und die Public Cloud Group (PCG) hervorgetan. Beide deutsche IT-Dienstleister bezeichnet ISG als "Rising Stars", also als "Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotential".



