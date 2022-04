Vanessa Cordero, Global Partner Migrations and Partner Funding Program Lead bei AWS, hat Änderungen an den Finanzierungsprogrammen für AWS-Partner bekannt gegeben. Diese Finanzierungsprogramme sollen AWS Partnern helfen, Projekte zu gewinnen und ihren Umsatz mit AWS zu erhöhen. Sie sind dafür gedacht, bei Migrationskosten anfallende Kosten abzufangen und richten sich sowohl an AWS-Partner als auch deren Kunden.

Bisher existierten mehrere dieser Programme. Die wurden jetzt in einem, Migration Acceleration Program (MAP) genannten Programm zusammengefasst. Es soll sowohl große als auch kleine Migrationsprojekte für unterschiedliche Workloads erleichtern. Ihre Kenntnisse in Bezug auf diese Möglichkeiten können AWS-Partner nach absolvieren eines Online-Trainings mit der Zertifizierung zum "AWS Migration Ambassador Foundations (Business)" nachweisen. AWS hat zudem das AWS Partner Funding Portal (APFP) überarbeitet und erweitert. Darüber können Partner die einzelnen Finanzierungsoptionen prüfen und abrufen.

Sven Ramuschkat, CEO des deutschen AWS-Partners TecRacer begrüßt insbesondere die Öffnung des Programms zur Finanzierung kleinerer Projekte. Er erhofft sich davon neue Geschäftsmöglichkeiten. Und vom neuen Funding-Tool verspricht er sich eine schnellere und unkompliziertere Abwicklung als bisher.

Auch Bernd Schlotter, President of Services bei SoftwareONE, sieht die Neuerungen positiv: "Wir begrüßen die MAP-Änderungen, die die Einführung der Cloud für Unternehmens-Workloads beschleunigen, mehr Flexibilität bieten und eine Vielzahl von Finanzierungsphasen bieten, die für unsere AWS-Kunden besser funktionieren", erklärt er in der Mitteilung von AWS.

