Mit dem symbolischen ersten Spatenstich steht nun fst: Das geplante Geschäftszentrum in Möglingen im Landkreis Ludwigsburg wird ein wichtiger Teil der Breitbandstrategie von Axians in Deutschland. Das dort entstehende Zentrum bündelt künftig die Kompetenzen der Rhön-Montage Gruppe und der Axians GA Netztechnik unter einem Dach. Im neuen Standort sollen die sich ergänzenden Bereiche zusammenfinden und Synergien entstehen.

Unter anderem decke das neue Zentrum "Kompetenzen für das gesamte Spektrum des Breitbandausbaus ab - von der Planung und Umsetzung bis hin zu Breitband-Services", teilt Axians mit. Ziel von Axians ist es zudem, das Portfolio im Bereich Telekommunikationsinfrastruktur weiter auszubauen. Die Unternehmensgruppe plant zudem, das Geschäft im Bereich der Verkehrswege-Infrastrukturen weiterzuentwickeln und beim Ausbau von Breitbandinfrastrukturen mitzumischen.

"Mit dem feierlichen Spatenstich haben wir den Grundstein für ein wegweisendes Bauvorhaben gelegt: ein hochmodernes Geschäftszentrum für Telekommunikationsinfrastruktur", sagt Jacques Diaz, CEO von Axians Deutschland. Dabei setze man bewusst auf die gezielte Ausbildung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Fachkräften. "Unsere Vision erstreckt sich über einen zukunftsweisenden Standort, an dem Kompetenzen gebündelt und kontinuierlich ausgebaut werden", sagt Diaz.

Das neue Gebäude wird mit Photovoltaikanlagen, begrünten Dächern, Batteriespeicher und Stromladesäulen für Elektrofahrzeuge ausgestattet. Großzügige Flächen und Hallen für Maschinen, Kabeltrommeln und Fahrzeuge sowie verbesserte Workflows sollen helfen, Prozesse zu verschlanken und zu perfektionieren. Der neue Standort verfügt zudem über rund 70 Büro- und Verwaltungsarbeitsplätze.

Er dient auch als Basis, um Beschäftigte und Menschen aus der Region aktiv in die Telekommunikations- und Breitbandstrategie einzubinden. In Bietigheim-Bissingen, nur wenige Kilometer entfernt, betreibt Axians bereits heute ein Trainings-Center, in dem Quereinsteiger und Auszubildende geschult werden. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf der Kupferkabel- und Glasfasermontage. Außerdem dient der Standort derzeit noch zur Begegnung mit Kunden. Geplant ist jedoch, einen Teil des Schulungsgeländes in das Geschäftszentrum in Möglingen zu verlegen, sodass sich letztendlich alle Fachkräfte an einem Ort befinden.

Mehr zu Axians

Flexible Netzwerk-Architekturen von Axians

Axians kauft Netzwerkspezialisten