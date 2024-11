2023 hat Axians Deutschland 644 Millionen Euro hier zu Lande umgesetzt, 2024 dürften die Erlöse der ITK-Sparte von Vinci Energies deutlich höher ausfallen. Denn mehrere bisher bei der Muttergesellschaft angesiedelten Marken werden nun Axians zugeordnet.

Dabei handelt es sich um folgende Vinci Energies-Töchter:

Citycomp Service

die gesamte Rhön-Montage Gruppe

die OFM Gruppe

Ein wichtiges Motiv für diese Entscheidung war die Entwicklung des 2022 durch Vinci Energies übernommenen IT-Service-Geschäfts der Kontron AG. Dieses Business wurde der Vinci-Energies-Tochter Citycomp Service zugeordnet, die als MSP (Managed Services Provider) erfolgreich agiert und daher ab sofort Axians, der ITK-Sparte von Vinci Energies, angehören und als Axians IT-Infrastructure Services firmieren wird.

Zusätzlich in den ITK-Bereich wird die zuvor zur OFM Gruppe gehörende OFM Netzwerk & Systemtechnik integriert, um sich danach als Axians IT-Netzwerk & Systemtechnik nach außen hin darzustellen. Diese Einheit wird danach die Cybersecurity- und Netzwerkkompetenzen von Axians erweitern, zum Beispiel im Bereich Campusnetze, und IP-Sicherungstechnik. Zu den zusätzlich von Axians angebotenen Lösungen werden dann Monitoring-Systeme, Lösungen zur Zutrittskontrolle sowie Einbruchs- und Brandschutz-Vorrichtungen gehören.

Weitere Umfirmierungen:

Rhön-Montage Fernmeldebau wird Axians Rhön-Montage

OFM Communications wird Axians OFM

CHB Elektro & Fernmeldebau wird Axians TI Service Factory

Fernmelde-Montage Gotha wird Axians FMG

FFK Kabel- und Rohrleitungstiefbau wird Axians FFK

Alle diese Unternehmen treten ab sofort unter der Corporate Identity von Axians auf und bieten ihren Kunden auch das gesamte Spektrum der Leistungen von Axians Deutschland an. Alle bestehenden Verträge und Vereinbarungen behalten unverändert ihre Gültigkeit. Mit diesem einheitlichen Auftritt erhofft sich Axians, Marktchancen und Synergien auszuschöpfen, während gleichzeitig die individuelle Struktur jeder Gesellschaft bewahrt werden soll. Folgende Dienstleistungen wird Axians dann anbieten:

Breitbandausbau

TK-Infrastruktur

IT-Services

Managed Services

Mit jährlich über 43.000 erfolgreich abgeschlossenen Projekten in den Bereichen IT, Business Applications, Telekommunikation und Breitbandausbau hat Axians Deutschland seine Stellung im ITK-Markt hier zu Lande ausbauen können und ist dabei kontinuierlich gewachsen - auf aktuell 2.700 Beschäftigte an 49 Standorten.

"Mit der flächendeckenden Integration unserer akquirierten Gesellschaften unter das Dach der Marke Axians können wir in Deutschland effizienter und flexibler auf die sich stetig weiterentwickelnden Anforderungen unserer Kunden eingehen", so erklärt Burim Mirakaj, CEO von Vinci Energies DACH & CEE ICT, die Umfirmierungen.



