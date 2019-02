Axians in Deutschland hat vier erfahrene Manager für das Geschäft auf regionaler Ebene geholt. Carsten Grunert, Jürgen Paasche, Mike Wagner und Steffen Naundorf sollen den Ausbau der Vertriebsaktivitäten fördern und die Serviceleistungen optimieren.

Carsten Grunert, bisher Geschäftsführer der Cancom ICT Service GmbH, wechselte zum 1. Februar zu dem ICT-Partner und übernimmt als Business Unit Manager Bayern die Verantwortung für das Geschäft im Freistaat. Der Diplom-Ingenieur blickt auf eine über 25-jährige, internationale Karriere im IT-Projektgeschäft zurück. Zuletzt war er als Geschäftsführer der Cancom ICT Service GmbH für den Aufbau und die Betreuung der Kundenkanäle verantwortlich. Insgesamt war Grunert über 20 Jahre bei Cancom und NSG.

"Durch die Verzahnung mit den Schwestermarken von Vinci Energies, allen voran dem Automatisierungsspezialisten Actemium, besitzt Axians ein enormes Potenzial, das es auszuschöpfen gilt", erklärt Carsten Grunert. "Hier sehe ich Axians mit einem einzigartigen Wettbewerbsvorteil als Marktführer im Bereich der digitalen Transformation bei unseren Kunden."

Bereits am 1. Januar 2019 trat Jürgen Paasche, zuvor Geschäftsführer der Cema GmbH für die Standorte Frankfurt und Hamburg, seinen Dienst bei Axians an. Laut Axians kann Paasche auf über 30 Jahre Systemhauserfahrung zurückgreifen. Die letzten neun Jahre war er in mehreren leitenden Positionen bei Cema tätig. Weitere Stationen seiner Karriere waren Urano, Comline oder Computacenter.

"Mit ihrem umfangreichen Produkt- und Lösungsportfolio bietet Axians in Deutschland ihren Kunden ein einmaliges ICT-Angebot und setzt sich damit deutlich gegenüber Marktbegleitern ab", erklärt Paasche zu seinem neuen Arbeitgeber.

Mit der Cloud auf die Karriere-Sonnenseite!

Für die Region Nordost mit den Zentren Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover und Leipzig, trägt seit Januar 2019 Mike Wagner die Verantwortung. Seit über 20 Jahren in führenden Positionen der ICT-Branche, war Wagner zuletzt Geschäftsführer der Allgeier IT Solutions GmbH. Davor verantwortete Unternehmen und Abteilungen in diversen leitenden Funktionen bis hin zum Geschäftsführer und Prokura bei QSC AG und Vorgänger Info AG.

"Axians schlägt die Brücke zwischen der IT und den OT-Fachabteilungen und steht damit im Herzen der Digitalisierungsstrategie der Vinci Energies-Gruppe", sagt Mike Wagner zu seinem Wechsel. "Als eines der wenigen ehemaligen Systemhäuser entwickelt es sich konsequent zu einem ICT-Partner für die Umsetzung von IoT-Projekten und die digitale Transformation weiter."

Zusätzliche Expertise brachte Steffen Naundorf bereits zum 1. Oktober 2018 als stellvertretender BU Manager zur Axians GA Netztechnik GmbH. Ab 1. April 2019 soll der Diplom-Ingenieur (FH) seine langjährige Service-Erfahrung aus der Kommunikationstechnologie als verantwortlicher BU Manager in das Customer Service Center einbringen.

Naundorf startete seine Karriere 1982 beim Nachrichtenanlagenbau Leipzig/Halle und besuchte ab Herbst 1988 die Ingenieurschule der Deutschen Post. Anschließend blieb er bis 2005 bei der Deutschen Telekom und wechselte danach in leitende Funktionen bei Vivento, NSN und Deutsche Bahn.

"Axians besitzt in der Zukunftsbranche Telekommunikation und IT einen exzellenten Ruf und ist ein Mitgestalter des digitalen Wandels – etwa durch die starke Beteiligung am Breitbandausbau", erläutert Steffen Naundorf seinen Wechsel. "Diese Zukunftsvision überzeugt mich."

Kundenbindung und Neueröffnung

Mit der Neubesetzung dieser strategisch wichtigen Business Units setzt Axians in Deutschland auf enge Kundenbindung durch eine regionale Organisationsstruktur. Der Standort Bitterfeld verwaltet das Kundennetz von IT- sowie Telekommunikationsunternehmen. Anfang 2019 eröffnete Axians zudem eine neue Geschäftsstelle in Leipzig.

Jacques Diaz, CEO von Axians Deutschland, erklärt: "Axians befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs und ist ein attraktiver Arbeitgeber für Führungskräfte, die ihr Know-how bei einer dynamisch wachsenden und innovativen Unternehmensgruppe einbringen möchten."