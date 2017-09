Die Axians-Gruppe in Deutschland umfasst heute über 50 dezentrale Business Units. Sie gehören zum global agierenden Mutterkonzern Vinci, einem Schwergewicht in der Energie- und Baubranche. Diana Coso, seit April 2017 CEO der Axians-Gruppe hierzulande, will die Möglichkeiten beider Unternehmensbereiche stärker verzahnen: "Mich fasziniert es, in beiden Welten zu leben und die Vorteile der mittelständisch geprägten Agilität der Axians mit denen eines global agierenden Konzerns zu verbinden." Ihre Pläne erläutert sie im Video-Interview auf dem Systemhauskongress CHANCEN.

Die Highlights des Systemhauskongresses CHANCEN, der am 07. und 08. September 2017 in Düsseldorf stattfand, können Sie hier in unserem Blog noch einmal miterleben.