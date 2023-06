Die Wortmann-Tochter BAB Distribution GmbH, ein auf Volumen-Geschäfte spezialisierter Großhändler, hat mit Govee einen weltweit bekannten Hersteller für smarte Lichtlösungen im Portfolio. Als offizieller Distributor von Govee übernimmt BAB den exklusiven Vertrieb der Produkte im Offline- und Online-Sektor für Baumärkte, Möbelhäuser und den stationären Handel.

Innovative Lösungen

Govee zählt zu den vielversprechendsten Unternehmen im Smart Lighting-Sektor, so BAB. Mit ihren innovativen Lösungen und der hohen Produktqualität habe der chinesische Hersteller aus Hong Kong bereits eine starke Position im Markt. BAB will die Bekanntheit der Produkte weiter auszubauen und Govee zu einem der führenden Anbieter im Bereich Smart Lighting in Deutschland und Österreich zu entwickeln.

BAB hebt dabei seine Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Produkte und Kundenorientierung hervor. Die Westfalen planen mit ihrer Vertriebs-Expertise die Marktpräsenz von Govee effektiv auszubauen und ihre Smart Lighting-Lösungen einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Dabei lege man großen Wert auf partnerschaftliche Beziehungen.

Passend zur dynamischen Wachstumsstrategie des Distributors, werde durch die Partnerschaft mit Govee die Position am Markt gestärkt und das Portfolio im Bereich Smart Lighting erweitert. Insbesondere im Gaming-Sektor habe der Großhändler die steigende Nachfrage nach intelligenten Beleuchtungslösungen erkannt und freut sich, mit Govee einen starken Partner für diesen Bereich gefunden zu haben, heißt es in der Pressemitteilung.