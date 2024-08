Der Pulheimer Spezialist für Datensicherungen Backup Eagle hat seine gleichnamige Cloud-Plattform vorgestellt, die Managed Service Providern (MSP) das Monitoring von Backups erleichtern soll. Insbesondere die integrierte Automatisierung soll ihnen viel Zeit etwa beim Überprüfen von zahlreichen Status-Reports oder dem Anbinden unterschiedlicher Umgebungen und Tools sparen.

Backup-Management für MSP

Übersichtliche Dashboards sollen häufig zu erledigende Aufgaben erleichtern und effizienter gestalten. Backup Eagle Cloud kann nach Angaben des Anbieters fehlende Datensicherungen sowie noch nicht erstellte Reports automatisch erkennen und so bei der Einhaltung der vereinbarten Service Level Agreements (SLAs) helfen.

Auch um die Erledigung vieler Routineaufgaben kann sich Backup Eagle Cloud kümmern. Unterm Strich sollen sich so "Tage bei Audits und Zertifizierungen" einsparen lassen. Das reduziere die Kosten und erhöhe gleichzeitig die Servicequalität.

Backup Eagle ist schon länger im Enterprise-Geschäft tätig. Die neue Plattform sei speziell auf die Bedürfnisse von MSP zugeschnitten worden, so der Anbieter. Als reine SaaS-Lösung seien keine lokalen Installationen nötig. Nicht einmal Agenten auf den Clients müssten eingerichtet werden. Zugriffe lassen sich per Webbrowser steuern.

Damit könne ein MSP auch die Datensicherungen von Kunden steuern, die bereits eine eigene Backup-Infrastruktur aufgebaut haben. Backup Eagle Cloud unterstützt unter anderem Lösungen von Anbietern wie Veeam, Avepoint, Synology, Commvault, Datto und NinjaOne. Weitere Integrationen sollen folgen, nach Angaben des Unternehmens auch basierend auf individuellen Kundenanforderungen.

Für den 20. August kündigte Backup Eagle ein kostenloses Webinar an, in dem das Unternehmen die Cloud-Lösung ausführlicher vorstellen will. Der Anbieter gehört seit vergangenem Jahr zur Accompio GmbH, die auch andere IT-Firmen unter einem Dach vereint.