Die Channel Excellence Awards sind eine der wichtigsten Auszeichnungen des europäischen Channels. Zusammen mit dem Marktforschungspartner Context vergibt ChannelPartner immer zum Jahresanfang die Awards an Hersteller und Distributoren, die in der Händlergunst ganz oben stehen. Wer könnte da besser geeignet sein, uns eine Einschätzung für das kommende Channel-Jahr zu geben, als die Besten der Branche?

Den Channel-Excellence-Award in der Kategorie "Zubehör " hatte 2024 erneut Logitech gewonnen: Lest hier die Antworten von Markus Weinberg, Head of L4B Channel DACH bei Logitech for Business.

Was erwarten Sie persönlich von 2025?

Markus Weinberg, Logitech: 2025 wird ein Jahr voller Chancen und spannender Veränderungen - besonders im Bereich der Zusammenarbeit. Hybrides Arbeiten wird durch bahnbrechende Technologien, die physische und digitale Grenzen überwinden, noch flexibler und inklusiver. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die KI-gestützte Lösungen bieten, um die Kommunikation und Zusammenarbeit nachhaltig zu verbessern - unabhängig von Standort, Sprache oder Zeitzone. Unser Erfolg im Channel-Bereich wird davon geprägt sein, eine kohärente, technologiegestützte Strategie für unsere Partner zu entwickeln und ihnen bei der Implementierung dieser Lösungen umfassend zur Seite zu stehen. Dabei geht es nicht nur darum, innovative Produkte bereitzustellen, sondern auch um die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um deren spezifische Anforderungen zu verstehen und sie mit Schulungen, Tools und Ressourcen auszustatten, die ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Welche Pläne hat Ihr Unternehmen für 2025?

Markus Weinberg: Bei Logitech treiben wir aktiv die Zukunft des hybriden Arbeitens voran. Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit durch innovative Technologien zu revolutionieren. Besonders stolz sind wir auf unsere KI-gestützten Kameras, die Meetings dynamischer, flexibler und inklusiver gestalten. Diese Technologien passen sich den Bedürfnissen der Teilnehmer an und verbessern die gesamte Kommunikation.

Ein weiteres Highlight stellen unsere smarten Meetingräume dar. Durch intelligente Systeme erfassen und analysieren wir in Echtzeit wichtige Daten wie Belegung, Art der Nutzung und weitere relevante Informationen. Diese Innovationen ermöglichen eine deutlich effizientere Ressourcennutzung.

Nachhaltigkeit bleibt dabei ebenso ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Bis 2025 werden alle unsere Produkte mit einem Carbon Impact Label versehen, um Transparenz über die Umweltauswirkungen zu schaffen. Darüber hinaus setzen wir auf die zirkuläre Nutzung unserer Materialien und suchen nach neuen Wegen, um Abfall zu reduzieren und die Lebensdauer von Produkten, Komponenten und Materialien zu verlängern.

Welche wichtigen Entwicklungen und Trends sehen Sie speziell in Ihrem Tätigkeitsbereich?

Markus Weinberg: Im Bereich hybrider Arbeitsumgebungen sehe ich einen klaren Trend hin zu intelligenteren, immersiveren und inklusiveren Lösungen. Künstliche Intelligenz wird dabei eine Schlüsselrolle spielen - sei es durch automatisierte Prozesse, smartere Technologien oder die Optimierung der Nutzererfahrung. Gleichzeitig wird Nachhaltigkeit immer mehr zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor, da Unternehmen verstärkt ökologische und soziale Verantwortung übernehmen. Logitech wird auch in Zukunft als Vorreiter agieren, indem wir Innovation mit Nachhaltigkeit verbinden, um die Arbeitswelt von morgen positiv zu gestalten.