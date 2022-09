Nach einer erfolgreichen Hausmesse darf gerne eine zünftige Party steigen! Bei rund 500 angemeldeten Teilnehmern zur Systeam Hausmesse "Inform" waren nur ganze drei nicht erschienen, dafür eine Menge kurzentschlossener Gäste. Ähnlich war es dann bei der abendlichen Fete in der prall gefüllten Brose Arena in Bamberg. Mit musikalischer Unterstützung der Bayern-3-Band wurde bis in die Nacht gefeiert und manchen Gast zog es danach noch mit den Systeam-Gastgebern weiter in die Bamberger Innenstadt.



Systeam-Geschäftsführer Volker Mitlacher freut sich, dass nur drei von rund 500 angemeldeten Gästen nicht kommen konnten. Da kann man eigentlich kaum von einer "No-Show-Rate" sprechen.

Systeam-Schweiz-Chef Fulvio Giglio kümmert sich zur Freude von Reinhold Hirschauer (PFU) auch um den eidgenössischen Vertrieb von Dokumentenscannern.

Es olivert ordentlich in der Brose-Arena: Oliver Reiter (Systeam) und Oliver Müller (Lexmark).

Die Bayern-3-Band sorgt für Stimmung in der Bamberger Brose-Arena.

So oft wie Swen Schuur (SSU Hard- und Software) schon bei der Systeam-Hausmesse war, könnte ihm Stefanie Mitlacher (Systeam) bald die Ehren-Franken-Würde verleihen.

Für Thomas Koch(links) und Sebastian Krause (rechts, beide CopyData) ist die „Inform“ immer eine Reise wert. Das freut auch Gastgeber Sebastian Spörl (Systeam).

Philipp Walossek (D-Link) mit Nikolai Wisotzky (CPN).

Oliver Herbrich (rechts) ist für Matthias und Volker Mitlacher (beide Systeam) immer ein gern gesehener Gast in Bamberg.

Eduard Pacher (Systeam) mit Reinhold Hirschauer und Midhula Mahendran (beide PFU).

Axel Hirsch (Kyocera), Massimo Scuderi (M.K. Electronic) und Thomas Kalusa (Kyocera) sind nicht nur wegen des guten Bieres nach Bamberg gekommen.

Kevin Donwen, Michael Sigmund und Ortwin Klinkenberg (alle Ricoh).

Für Unterhaltung sorgt auch die Brother-Fotobox...

...die den einen oder anderen Paradiesvogel angelockt hat.

Tim Kunz (Tec.direct), Daniel Aßmann (Bluechip), Thomas Wissner (Printerman), Jürgen Volk (Vomatec) und Melanie Mehlstäubl (Concept) genießen den Abend nach einem langen Messetag.

Der Sänger der Bayer-3-Band wagt sich zur fortgeschritten Stunde mitten ins Publikum.

Frank Weyler (Silex) und Roland Kastner (PFU) gehören schon lange zum "Inform"-Inventar.

Ohne seine Kollegin Alexandra Hoh wäre Markus Schmidt (Mitte und rechts, Systeam) im Tagesgeschäft oft aufgeschmissen, das kann André Stutzmann (Brother) bestätigen.

Ina Zimbelmann (Kyocera) mit Armin Weiler (ChannelPartner).

Am Folgetag der Messe denkt sich Systeam immer noch nette Aktivitäten in und um Bamberg für die Gäste aus.

Hier gibt es auf einer Stadtführung zu Ess- und Trinkgewohnheiten im historischen Frankenstädtchen echten Bamberger Wein zu verkosten.

Doch eigentlich ist Bamberg ja für das Bier bekannt. Daher darf der Hopfentrunk beim gemütlichen Abschluss nicht fehlen.