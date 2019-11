Banken sind 2019 bei der Finanzierung von Investitionsvorhaben mittelständischer Unternehmen deutlich zurückhaltender als im Vorjahr, so das Ergebnis einer Umfrage, die Creditshelf zusammen mit der TU Darmstadt durchgeführt hat. Während dieses Jahr rund die Hälfte der Befragten Schwierigkeiten hatte, benötigte Kredite zu erhalten, waren es im Vorjahr nur ein Drittel.

"Der Konjunkturmotor stottert, darauf reagieren die Banken sehr sensibel. Niemand möchte jetzt Problemkredite in sein Portfolio aufnehmen. Entsprechend vorsichtig finanzieren die Institute neue Vorhaben der Unternehmen", kommentiert Daniel Bartsch, Vorstand und Gründungspartner von Creditshelf, die Umfrageergebnisse. Das Unternehmen bietet Firmen selbst Finanzierungsmöglichkeiten an, wirbt aber damit, dabei flexibler als traditionelle Banken zu sein.

Professor Dr. Dirk Schiereck, Leiter des Fachgebiets Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt, hat die Studie wissenschaftlich begleitet. Er kritisiert die defensive Kreditvergabe der Banken. "Vor allem in Anbetracht einer rasend schnell voranschreitenden Digitalisierung müssen die Unternehmen in Deutschland ihre Investitionen erhöhen, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben", so Schiereck. Der Mittelstand dürfe sich deshalb nicht allein auf die Hausbank verlassen, sondern sollte sich auch neue Finanzierungsmöglichkeiten ansehen.

Hier bringt Creditshelf-Vorstand Bartsch sein Unternehmen ins Spiel. Im Gegensatz zu vielen Banken verlange es keine dinglichen Sicherheiten, sondern vergebe Kredite auf Grundalge einer unternehmensspezifischen Finanzanalyse, in die neben den bekannten Kennzahlen auch Daten zur gesamtwirtschaftlichen Lage und Branchenentwicklung einfließen. Dadurch sei ersichtlich, "welcher Teil des Vermögens kurzfristig im operativen Geschäft gebunden ist. Aufgrund dessen stellen wir die Finanzierungsalternativen zusammen", so Bartsch.

Bundesbank und BaFin können Studienergebnisse nicht bestätigen

Anfang des Jahres kam die Deutsche Bundesbank allerdings zu ganz anderen Ergebnissen als jetzt Creditshelf und TU Darmstadt in ihrer Umfrage. Die Bundesbank berichtete damals von einem Rekordhoch der insgesamt an deutsche Firmen vergebenen Kredite. Berichten zufolge werden Firmen mit Kreditangeboten geradezu überflutet - allerdings vornehmlich ebenfalls nicht von den traditionellen Hausbanken, sondern von neu auf den Markt drängenden Anbietern wie ABN Amro aus den Niederlanden oder BNP Parisbas aus Frankreich. Den wachsenden Konkurrenzdruck könnten nach Informationen der Bankenaufsicht BaFin vor allem kleinere und mittelgroße Häuser versuchen, durch höhere Risikofreudigkeit auszugleichen.

BaFin-Präsident Felix Hufeld warnt daher schon 2018 vor einer zu laxen Kreditvergabe durch die Banken. Er wiederholte diese Warnung erst kürzlich gegenüber der Wirtschaftswoche. Dem Blatt zufolge registriere die Finanzaufsicht vor allem im Wettbewerb um den Mittelstand, "dass bei Krediten nicht nur die Margen verfallen, sondern auch die Bedingungen für die Rückzahlung, die Besicherung oder bestimmte Schwellenwerte aufgeweicht würden".