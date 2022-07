Wie viele Marktbeobachter bereits gemutmaßt haben, wird Barbara Koch zum 1. August 2022 die Stelle des Senior Vice Presidents & Regional Managing Directors für Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) bei Tech Data einnehmen. Damit übernimmt sie die Leitung dieser Region und wird Mitglied des European Executive Boards. Ihr neuer Chef ist Patrick Zammit, President Europe & APJ (Asien, Pazifik, Japan) bei Tech Data.

Schon bisher war Barbara Koch für die Landesgesellschaft von Tech Data in Deutschland verantwortlich - auch als Leiterin des Bereichs "Advanced Solutions" in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Als DACH-Chefin löst Michael Dressen ab, der nach zehn Jahren an der Spitze von Tech Data in dieser Region in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Koch dankt Dressen: "Michael hat es geschafft, die Region zu einer der erfolgreichsten zu machen. Seine visionäre Sichtweise, seine konsequente Handlung, sein exzellenter Umgang mit Zahlen und Fakten aber auch seine offene und unprätentiöse Art haben ihn zu einem geschätzten Manager und Ansprechpartner gleichermaßen für Kunden, Hersteller und Mitarbeiter gemacht. Ich freue mich sehr auf die kommenden Aufgaben."

Barbara Koch kam 2014 zur Tech Data und übernahm sofort die Verantwortung für den Advanced Solutions Bereich in Deutschland und Österreich. Ab Mitte 2018 wurde ihre Funktion auf die gesamte DACH-Region ausgeweitet. Seit August 2021 hat die Managerin die Position des Managing Directors der Tech Data Deutschland inne.

Vor Ihrem Engagement bei Tech Data war Koch fast zehn Jahre bei IBM beschäftigt. Dort war sie unter anderen für das Europa-Geschäft mit den Power Systems-Servern (AS/400) verantwortlich.

Kochs Nachfolger als Chef des Tech Data-Bereichs "Advanced Solutions" in der DACH-Region wird Michael Görner, der schon bisher das Geschäft dort in Deutschland verantwortete.

Im Gegensatz zu Also veröffentlicht Tech Data Management-Wechsel immer recht zeitnah.

