Anfang 2021 hat der Cloud-Security-Anbieter Barracuda sein deutsches Channel-Team personell erweitert und mit Elisabeth Meyer-Schubert sowie Bernhard Oertel gleich zwei erfahrene Channel-Experten hinzugewonnen.

Elisabeth Meyer-Schubert bringt über zehn Jahre Vertriebserfahrung aus dem Channel zu Barracuda mit. Ihre Karriere begann sie in der Distribution. Bei Wick Hill (jetzt Nuvias) war sie für Symantec (jetzt NortonLifeLock) zuständig, bevor sie ganz zu diesem Hersteller wechselte, um die Zusammenarbeit mit Resellern und Distributoren zu verbessern. Dazwischen war die Wirtschaftswissenschaftlerin noch ein halbes Jahr als Business Development Manager bei dem VAD Ectacom tätig. Bei Barracuda sieht Meyer-Schubert ihre Prioritäten "in der vertrauensvollen und verlässlichen Zusammenarbeit mit den Partnern, um die gegenseitige Beziehung zu stärken".

Bernhard Oertel ist bereits seit 25 Jahren im Channel zuhause. Er begann seine Laufbahn 1995 im Vertrieb von Peacock (später: Actebis-Peacock, heute: Also). Danach folgte das Engagement als Regional Sales Director bei der Astaro AG, wo er die Partnerlandschaft rund um das Firewall-Geschäft aufbaute. Nach der Übernahme durch Sophos intensivierte er dort die Partnerbeziehungen als leitender Territory Manager. Oertel weiß, wie wichtig ein funktionierender Channel ist, "denn unsere Partner kennen den Markt und wissen, was die Kunden wollen."

Beide Neuzugänge berichten an Michael Zajusch, Regional Vice President Sales bei Barracuda, der sich bereits auf seine zwei neuen Mitarbeiter freut: "Im vergangenen Jahr haben wir trotz der Pandemie eine starke Nachfrage aus dem Channel erfahren. Unsere Produkte - insbesondere die Microsoft-bezogenen - kommen im Markt sehr gut an, denn die Kunden haben ein wachsendes Vertrauen in die Cloud und SaaS-Lösungen - insbesondere im Microsoft 365-Umfeld. Entsprechend gerne haben wir dieses Wachstum mit der Verstärkung unseres Teams unterstrichen. So können wir unsere Reseller unterstützen und bestehende Partnerschaften festigen."