Barracuda MSP hat Phil Sansom zum Director Business Development and Alliances ernannt. Die Managed-Services-Sparte des Cloud-Security-Spezialisten will damit eigenen Aussagen zufolge vorrangig das Channel-Geschäft in der DACH-Region vorantreiben. Mit Sansom habe man dafür einen erfahrenen Manager geholt: Er habe das Vertriebsgeschäft von der Pike auf gelernt, kenne das Geschäft von Systemhäusern aus eigener Anschauung und bringe wertvolle Erfahrung aus Führungspositionen bei Kaseya und Datto mit.

Am längsten - von 2004 bis 2012 - war Sansom bei Kaseya, zunächst als Managing Director EMEA, dann als VP zuerst für den öffentlichen Sektor, später für das Vereinigte Königreich und schließlich - von 2012 bis Mai 2014 als Senior Vice President für EMEA Channel Sales. Bei Datto verantwortete er daraufhin zwei Jahre lang als Channel Development Director das indirekte Geschäft in Europa.

Von dort ging er zu IT Glue, einem Anbieter für Software zur Dokumentation der IT für MSPs. Der Anbieter wurde während dieser Zeit von Kaseya übernommen, arbeitet aber heute noch als eigenständiges Tochterunternehmen weiter. Zuletzt war Sansom als Director Business Development bei Marketopia, einer auf Marketing und Lead Generierung für MSPs spezialisierten Londoner Agentur.

Bei Barracuda MSP will Sansom, der dort schon zum Jahresbeginn angefangen hat, sowohl das MSP-Geschäft in EMEA stark ausbauen als auch bestehende Partner nach Kräften unterstützen. "Mit Phil Sansom im Team haben wir einen weiteren großen Schritt dahingehend gemacht, unsere Channel-Präsenz in der gesamten EMEA-Region zu erweitern", erklärt Jason Howells, Vice President MSP International Sales bei Barracuda MSP. "MSPs müssen immer stärker auf Cybersicherheit ausgerichtet sein. Wir bei Barracuda und unsere Partner können von dem anerkannt großen Channel-Know-how von Phil Sansom nur profitieren."

"Bei Barracuda geht es nicht nur um den Verkauf von Software, sondern darum, etwas zu bewegen und den MSP-Markt nachhaltig zu gestalten - ein echter Train-the-Trainer-Ansatz", beschreibt Phil Sansom seine neuen Aufgaben. "Diese Idee wollen wir zusammen mit unseren bestehenden sowie neuen Partnern weiter vorantreiben."

Mehr zum Thema

Barracuda MSP erweitert RMM-Plattform

Barracuda MSP aktualisiert Cloud-Backup-Plattform

Kay-Uwe Wirtz wird Regional Account Director bei Barracuda MSP