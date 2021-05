Barracuda MSP hat Philipp Geßner als Partner Development Manager MSP verpflichtet. Geßner bringt viel Erfahrung im Bereich Managed Services zu seinem neuen Arbeitgeber mit. Er war zuletzt bei Datto als Territory Sales Executive für das Neugeschäft zuständig. Davor betreute Geßner bei dem in Brakel in Nordrhein-Westfalen ansässigen Managed Service Provider Fachin und Friedrich Neu- und Bestandskunden.

In seiner neuen Position bei Barracuda MSP berichtet Geßner an Andrew Cocking, Sales Director MSP Partner Management, EMEA. "Barracuda MSP ermöglicht es seinen Partnern, kundengerechte Security-Services zu entwickeln und zu verkaufen sowie profitable Angebote anbieten zu können". Kommentiert Geßner. Ich freue mich sehr, nun meine Erfahrung im Bereich MSP-Partner bei einem der führenden Cloud-Security-Anbieter einbringen zu können."

Barracuda MSP mit erweitertem Team und Produktportfolio

Der Anbieter hatte sein Team in der Region bereits Ende 2020 mit Kay-Uwe Wirtz als Regional Account Director MSP und Dimitri Papaefthymiadis als Senior Sales Engineer erweitert. Das Produktportfolio wurde Anfang 2021 deutlich erweitert. Es deckt nun neben Sicherheit und Absicherung von E-Mails auch andere Bereiche des Microsoft-365-Pakets ab, also neben E-Mail auch Microsoft Teams, Sharepoint und One Drive. Damit hilft das Angebot auch die durch Homeoffice neu organisierten Büroumgebungen besser in den Griff zu bekommen.

Den auf MSPs ausgerichteten Bereich seines Geschäfts hatte Barracuda Networks zuvor in die eigenständige Geschäftseinheit Barracuda MSP überführt. Sie ist auf die Betreuung von Managed Services Providern spezialisiert und bietet ihnen eine eigens entwickelte MSP-Plattform an. Das so vom klassischen Produktgeschäft losgelöste Geschäftsmodell und eine MSP-freundliche Preisstruktur sollen Partnern helfen, ins MSP-Geschäft einzusteigen, wiederkehrende Umsätze und Margen zu steigern und damit ihr Business profitabel zu gestalten.