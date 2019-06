Barracuda Networks hat den in Baden-Württemberg tätigen IT-Dienstleister abtis als "EMEA Business Partner of the Year" im Bereich E-Mail-Protection ausgezeichnet. Das 2003 gegründete Unternehmen mit Sitz in Pforzheim und Göppingen, Freiburg und Schorndorf waren von dem Hersteller im Vorjahr bereits als "Rising Star" ausgezeichnet worden. Die neuerliche Auszeichnung ist Ausdruck der inzwischen noch vertieften Partnerschaft. In deren Rahmen hat sich abtis auf die bei Barracuda Networks seit der Übernahme durch den Investor Thoma Bravo Ende 2017 in den Mittelpunkt gerückten Bereiche konzentriert hat.

Für abtis ist E-Mail-Sicherheit ein integraler Bestandteil seines Angebots an den Mittelstand. "Studien zeigen regelmäßig, dass E-Mail-basierte Angriffe wie CEO-Fraud oder Phishing mit Abstand die häufigste Ursache für Cyber-Crime-Schäden im Mittelstand sind. Moderne und vor allem wirksame E-Mail-Security ist also kein Schmuck am Nachthemd, sondern essentiell wichtig und sollte bei keinem Unternehmen fehlen" erklärt abtis-Geschäftsführer Thorsten Weimann. "Mit den Cloud Services von Microsoft und darauf ausgerichteten Sicherheitslösungen wie Barracudas E-Mail Protection kann sie auch im Mittelstand effizient und kostengünstig umgesetzt werden", verspricht Weimann.

Für Barracuda Networks ist abtis auch durch seine Expertise bei Managed Services und Cloud Services als Partner interessant. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen geht daher inzwischen deutlich über die reine Vertriebszusammenarbeit hinaus. Zum Beispiel bringen sich die süddeutschen IT-Security-Experten auch bei der Weiterentwicklung der Barracuda-Produkte ein und unterstützen diese durch Hinweise aus der Praxis für die Gestaltung und Optimierung von Features, die für Microsoft Cloud Solution Provider wichtig sind.

Der IT-Dienstleister abtis unterstützt den Mittelstand in Baden-Württemberg mit Lösungen rund um Microsoft 365 mit Office 365, SharePoint und Microsoft Teams und entlastet die interne IT seiner Kunden durch Managed Services und Cloud Services. Beratung und Services für hybride Data Center auf Basis von On-Premise-Infrastrukturen und Azure Cloud Services runden das Angebot ab. Integraler Bestandteil der Angebote ist immer ein abgestimmtes Sicherheitspaket. Außer zu Barracuda Networks unterhält abtis intensive Partnerschaften zu Microsoft, Dell EMC und VMware.