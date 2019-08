Infinigate und Barracuda Networks erweitern ihre seit zwölf Jahren bestehende Partnerschaft auf den Bereich Managed Services. Vorbereitungen dafür haben beide bereits in den vergangenen Monaten getroffen. Infinigate richtete eine Business Unit für MSSP ein, die mit Angeboten von Sophos und Barracuda startete. Barracuda hatte Avast dessen Managed-Workplace-Sparte abgekauft, sein Angebot damit um Remote Monitoring und Management (RMM) ergänzt und in der auf Managed Services Provider spezialisierten Unternehmenseinheit Barracuda MSP gebündelt.

Nun wurde Infinigate in der DACH-Region auch Distributor für die Lösungen von Barracuda MSP. Außerdem wird der VAD auch Trainings- und Support-Services anbieten sowie die Rechnungsabwicklung übernehmen. "Wir freuen uns sehr darauf, dass wir Barracuda MSP in unser Portfolio aufnehmen können. Wir sehen diese Partnerschaft als enorm wichtig an für unser angestrebtes Ziel, mit dem MSP-Geschäft in den nächsten Jahren deutlich überproportional zum Wachstum von Infinigate beizutragen", erklärt Sascha Odenthal, Head of MSSP-Business bei Infinigate Deutschland.

Für Barracuda ist die Partnerschaft mit Infinigate ein Schlüsselfaktor beim Aufbau eines MSP-Channels. Dabei soll Infinigate helfen, bestehende Channel-Partnerschaften weiterzuentwickeln und neue Managed Services Provider in dazugewinnen. "Mit der Akquisition der Acmeo GmbH durch die Infinigate Gruppe im letzten Jahr hat sich unser Know-how im Bereich MSP sprunghaft aufgebaut. Dies ermöglicht es uns, Systemhäuser beim Aufbau ihres MSP-Geschäfts mit Barracuda optimal zu unterstützen", verspricht Andreas Bechtold, Geschäftsführer von Infinigate Deutschland.