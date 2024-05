Barracuda Networks hatte seine Partner zum siebten Mal zu einem EMEA-weiten Event eingeladen. Die "Discover24" fand mit 230 Teilnehmern in Portugal statt. Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung wurden die Barracuda Partner Awards 2024 vergeben. Kriterien waren "herausragende Geschäftsergebnisse und hohes Kundenengagement". Zu den Ausgezeichneten zählen auch zwei Unternehmen aus Deutschland.

Als "Regional Partner of the Year" für Deutschland zeichnete Barracuda das Bechtle GmbH & Co. KG IT-Systemhaus Rottenburg aus. Der Bechtle-Standort im schwäbischen Rottenburg ist ein langjähriger Partner von Barracuda und unterstützt als Barracuda Competence Center alle Bechtle-Niederlassungen in Deutschland.

"Mit den Security-Lösungen von Barracuda setzen wir in unserem Markt neue Maßstäbe im Bereich Managed Services", sagt Christoph Zimmermann, Teamleiter Managed Services beim Bechtle IT-Systemhaus Rottenburg. "Vom kleinsten System bis zum Enterprise-Level bieten wir unseren Kunden dadurch einen Service, der schnell, kompetent und immer verfügbar ist."

Protea Networks nahm aus Portugal den Award als "Network Security Partner of the Year" mit nach Unterhaching. "Wir waren einer der ersten Barracuda-Partner im Bereich Netzwerksicherheit in Deutschland", erinnert sich Michael Seele, Geschäftsführer bei Protea Networks.

"Unsere langjährige, erfolgreiche Beziehung mit Barracuda basiert vor allem auf einer stets loyalen Partnerschaft, sowie einer transparenten und dynamischen Teamarbeit, die es uns ermöglicht hat, den deutschen Netzwerksicherheitsmarkt nach und nach zu erobern. Im letzten Jahr konnten wir unser Barracuda-Geschäft um 186 Prozent steigern und fünf neue Kunden für unseren Premier-Partner gewinnen."

